La Juventus è attesa da un mese di luglio molto importante per il mercato. C'è un lavoro da fare non solo per quanto riguarda le cessioni ma anche gli acquisti. Grazie anche all'under 23 però la società bianconera ha la possibilità di alleggerire gli investimenti in soldi e inserire delle contropartite tecniche nell'acquisto di giocatori che interessano. È il caso di giovani come Filippo Ranocchia, reduce dal prestito al Vicenza nella stagione 2021-2022, come Radu Dragusin (prima in prestito alla Sampdoria, poi alla Salernitana), o Marvey Aké, che ha avuto già modo di giocare nella Juventus nella stagione 2021-2022.

Tutti giovani che hanno molto mercato, soprattutto il difensore rumeno e il centrocampista francese potrebbero essere utilizzati come contropartite tecniche per l'acquisto di Nahuel Molina. La Juventus avrebbe già un'intesa con il giocatore argentino, che nella stagione 2021-2022 è migliorato molto diventando efficace non solo nel supportare il settore avanzato ma anche in difesa. Nell'Udinese gioca sulla fascia destra del centrocampo a cinque, con nella nazionale argentina invece il commissario tecnico Lionel Scaloni lo sta schierando da terzino destro. La Juventus avrebbe già l'intesa con il giocatore, si starebbe lavorando su quella con l'Udinese.

I giocatori Dragusin e Aké potrebbero essere offerti all'Udinese per l'acquisto di Molina

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire all'Udinese diverse contropartite tecniche per l'acquisto di Nahuel Molina. L'argentino ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, la società torinese ne vorrebbe spendere circa 20-25 milioni di euro, per il resto potrebbe inserire uno dei giovani cresciuti nell'under 23.

Potrebbe interessare all'Udinese Radu Dragusin, che nella stagione 2021-2022 ha giocato nella prima parte di stagione alla Sampdoria e nella seconda alla Salernitana. Potrebbe essere offerto Marvey Aké, il classe 2001 ha parte nella seconda parte di stagione della rosa di Allegri. Di certo la volontà della Juventus sembra evidente, acquistare un giocatore che alla lunga possa sostituire Juan Cuadrado.

Il colombiano va in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche la fascia sinistra. Dovrebbe rimanere Alex Sandro almeno fino alla scadenza del suo contratto, ovvero fino a giugno 2023. Possibile invece la partenza di Luca Pellegrini in prestito, il 23enne potrebbe ritornare a Torino nel 2023 quando il brasiliano lascerà la società bianconera. Come acquisto per la fascia sinistra potrebbe arrivare Filip Kostic, che ha dimostrato nell'Eintracht Francoforte di poter giocare non solo nel settore avanzato ma anche a centrocampo, dando anche un supporto in difesa. Potrebbe trasferirsi alla Juventus per circa 20 milioni di euro.