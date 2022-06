La Juventus è attesa da settimane impegnative sul mercato. C'è da lavorare molto sugli acquisti ma anche sulle cessioni. Si cercherà anche di non spendere molto in soldi, utilizzando delle contropartite tecniche per rinforzarsi. A tal riguardo la società bianconera ha diversi giovani cresciuti nell'under 23 che potrebbero diventare utili, è il caso di Radu Dragusin e di Marvey Aké, che potrebbero trasferirsi all'Udinese per l'acquisto di Nahuel Molina. In prima squadra c'è anche Arthur Melo che potrebbe trasferirsi all'Arsenal nello scambio di mercato che porterebbe Thomas Partey nella società bianconera.

Altro nome che potrebbe lasciare la società bianconera come contropartita tecnica per l'acquisto di un altro giocatore è Moise Kean. Il giocatore è considerato una riserva da Allegri e nella stagione 2021-2022 non è riuscito ad incidere come ci aspettava anche in considerazione della valutazione di mercato da circa 38 milioni di euro stabilita dall'Everton per la sua cessione. La Juventus ha un obbligo di riscatto a giugno 2023 a circa 30 milioni di euro dopo aver speso circa 8 milioni di euro per il prestito. La società bianconera potrebbe riscattarlo in anticipo e offrirlo al Paris Saint Germain per Leandro Paredes o all'Atletico Madrid per Alvaro Morata.

Moise Kean possibile contropartita tecnica per Paredes o Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di riscattare in anticipo dall'Everton il giocatore Moise Kean, per poi offrirlo in uno scambio di mercato. Potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain per Leandro Paredes, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2023.

Kean ha già giocato al Paris Saint Germain nella stagione 2020-2021, dando un contributo importante alla stagione dei francesi. La società bianconera potrebbe offrirlo anche all'Atletico Madrid per Alvaro Morata, che non sarà riscattato dalla Juventus per 35 milioni di euro. La società bianconera vorrebbe spendere circa 15 milioni di euro per lo spagnolo dopo aver speso 20 milioni di euro per il prestito.

In tal caso sarebbe uno scambio di mercato alla pari fra le due società.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire i primi rinforzi del Calciomercato estivo. Mancherebbe solo l'annuncio dell'ingaggio di Paul Pogba, il francese potrebbe essere presente già nei primi giorni del ritiro estivo ad inizio luglio. Si attende la decisione di Angel Di Maria, per quanto riguarda invece Filip Kostic ci sarebbe già l'intesa contrattuale con il giocatore da circa 3 milioni di euro netti a stagione compresi i bonus fino a giugno 2025. La Juventus vorrebbe spendere circa 15 milioni di euro per il giocatore.