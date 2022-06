La Juventus è al lavoro non solo per migliorare il centrocampo e il settore avanzato, ma anche per le corsie difensive. Come terzino destro il preferito sarebbe Nahuel Molina, che ha disputato una stagione importante nell'Udinese diventando titolare anche nella nazionale argentina. Il classe 1998 nella squadra friulana ha segnato otto gol e fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni.

Nell'Udinese ha giocato sulla fascia destra come quinto di un centrocampo a cinque, con la nazionale invece viene impiegato da terzino destro in una difesa a quattro.

Di conseguenza è un giocatore utile sia nel caso Allegri voglia schierare il 4-3-3, sia qualora decida di affidarsi a una difesa a tre con cinque centrocampisti.

Secondo alcune indiscrezioni nelle scorse settimane ci sarebbe stato un incontro a Londra fra il direttore sportivo Federico Cherubini e il presidente Pozzo proprio per discutere del possibile trasferimento di Molina a Torino. La valutazione di mercato di Molina è di circa 30 milioni di euro, ma potrebbe esserci anche l'inserimento di qualche contropartita tecnica gradita alla società friulana.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato.

Oltre a un vice-Vlahovic e ad Angel Di Maria, potrebbe arrivare anche un altro giocatore di fascia. Piace ad esempio Filip Kostic, centrocampista laterale dell'Eintracht Francoforte, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda il vice Vlahovic, il preferito rimane Luis Muriel per la sua bravura nel giocare sia come prima che come seconda punta.