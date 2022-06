La Juventus negli ultimi giorni è stata molto discussa fra i giornali sportivi italiani. Non solo e non tanto per i possibili rinforzi che potrebbero concretizzarsi a breve ma anche per le possibili partenze. La società bianconera vuole alleggerire la rosa cedendo quei giocatori che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero soprattutto per il loro ingaggio. Su tutti spiccano Alex Sandro e Arthur Melo, che hanno un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Guadagna un milione in meno rispetto ai brasiliano il terzino Cuadrado, per il quale è scattata l'opzione di prolungamento di contratto fino a giugno 2023 dopo aver disputato 40 match stagionali.

La Juventus gli avrebbe offerto un contratto fino a giugno 2024 a 3 milioni di euro netti a stagione, una diminuzione evidente di stipendio che il colombiano non avrebbe accettato. Cuadrado però ha smentito l'offerta bianconera, nonostante questo arrivano indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile partenza del giocatore. Si parla non solo di un interesse della Roma ma anche dell'Inter, con l'amministratore delegato Giuseppe Marotta che stima da tempo il giocatore. Un arrivo che potrebbe concretizzarsi nel caso in cui la società nerazzurra decidesse di vendere Dumfries, che piacerebbe a diverse società inglesi.

Il terzino Cuadrado potrebbe trasferirsi all'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Inter starebbe valutando l'acquisto di Juan Cuadrado.

Il colombiano non avrebbe accettato l'offerta di prolungamento di contratto fino a giugno 2024 a 3 milioni di euro a stagione considerando che attualmente guadagna 5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023. La società bianconera sarebbe pronta a lasciarlo partire per una somma vantaggiosa, o eventualmente potrebbe offrirgli una rescissione consensuale se dovesse decidere di trasferirsi in un campionato estero.

Cuadrado di recente sui social ha voluto smentire il fatto che la Juventus gli abbia offerto un prolungamento di contratto di due stagioni sottolineando come sia molto felice a Torino.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per migliorare la difesa. Ci sarà da sostituire Giorgio Chiellini, che potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano.

Fra i giocatori seguiti ci sarebbe Koulibaly del Napoli ma molto dipenderà da Merih Demiral. L'eventuale arrivo del difensore senegalese, valutato circa 30 milioni di euro dal Napoli, potrebbe concretizzarsi solo se la Juventus riuscisse a vendere il difensore turco. A tal riguardo l'Atalanta ha la possibilità di riscattarlo entro il 15 giugno per 20 milioni di euro più bonus. Se non sarà così la Juventus proverà a venderlo a società inglesi.