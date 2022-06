La Juventus è al lavoro in queste settimane anche sulle cessioni. Ci sono diversi giocatori che non sarebbero considerati indispensabili per il progetto sportivo bianconero, soprattutto quelli che hanno un ingaggio notevole e che non hanno offerto prestazioni ideali nella stagione 2021-2022.

La società bianconera spera di monetizzare dalle cessione dei due brasiliani Alex Sandro e ad Arthur Melo, ma anche da quella di Merih Demiral, che ha giocato in prestito all'Atalanta. La società bergamasca entro metà giugno avrà la possibilità di riscattare il suo cartellino per circa 20 milioni di euro più bonus.

L'eventuale acquisto a titolo definitivo potrebbe concretizzarsi solo se l'Atalanta riuscisse a trovare una società pronta a investire su Demiral. Per questo il suo ritorno alla Juventus è una possibilità concreta, anche se la società bianconera in tal caso proverà a venderlo. Il difensore piace a diverse società inglesi e la Juve lo valuta circa 40 milioni di euro. In caso di cessione la società bianconera potrebbe decidere di acquistare Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023 e che non ha trovato un'intesa sul prolungamento contrattuale con la società campana: ci sarebbe troppa distanza fra offerta del Napoli e richieste del giocatore.

Se parte Demiral potrebbe arrivare Koulibaly

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato se la Juventus dovesse riuscire a monetizzare dalla cessione di Demiral, potrebbe investire sul difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

Attualmente sembra difficile la conferma in azzurro del senegalese in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il Napoli gli avrebbe offerto un ingaggio minore rispetto ai 6 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna nella società campana. Per questo potrebbe essere ceduto anche per 30 milioni di euro, considerando che il giocatore è ad un anno dalla scadenza contrattuale.

Il senegalese sarebbe il giocatore ideale da schierare vicino a Bonucci e de Ligt.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per migliorare centrocampo e settore avanzato.

A tal riguardo, oltre a Pogba, potrebbe arrivare il laterale Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. Possibile un rinforzo anche come punta, la società bianconera potrebbe presentare un'offerta per Giovanni Simeone, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.