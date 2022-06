Uno degli obiettivi della nuova proprietà del Milan pare essere quello di blindare Rafael Leao, uno dei giocatori di maggior talento. Il gioiello portoghese è stato fondamentale nella corsa allo scudetto: le sue grandi prestazioni hanno però attirato l'interesse dei top club europei come Manchester City e Real Madrid.

Nonostante l'interesse e le probabili offerte che arriveranno, il Diavolo non ha alcuna intenzione di cedere il calciatore, anzi punta per lui a un rinnovo ad assoluto top player: la proposta della dirigenza rossonera è di 4,5 milioni di euro, mentre l'entourage vorrebbe alzare l'asticella fino a 7,5 milioni di euro.

Le parti si incontreranno nelle prossime settimane, con il Milan che vorrebbe inserire anche una clausola rescissoria, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe arrivare a 250 milioni di euro, così da evitare qualsiasi attacco dei top club europei.

Milan, il futuro delle 'seconde linee': da Messias a Krunic

Non solo acquisti. Il Milan lavora anche alle possibili cessioni, per snellire l'organico e reinvestire il denaro per i nuovi obiettivi di mercato.

Chi è certo di lasciare Milano è Timouè Bakayoko, che non verrà riscattato dal Chelsea. Il centrocampista francese potrebbe così raggiungere Gattuso al Valencia, visto il rapporto positivo con l'allenatore che lo ha voluto fortemente anche durante la sua esperienza al Napoli.

Discorso simile anche per Samu Castillejo, che già a gennaio era stato vicino alla cessione e ora potrebbe ritornare in patria, trovando spazio in qualche squadra della Liga.

Da definire invece il futuro di altri giocatori come Junior Messias, che potrebbe anche non essere riscattato dal Crotone. Potrebbe invece continuare la propria esperienza in rossonero Rade Krunic, che sta discutendo il rinnovo contrattuale con la società.

Prossimo al ritorno in rossonero è Tommaso Pobega, che dopo l'ottima stagione al Torino, è pronto a far parte della rosa di Pioli e intanto si gode l'esordio in Nazionale.

Infine saranno da valutare le situazioni di Ante Rebic e Alexis Saelemakers. Il croato non è più intoccabile e potrebbe salutare in estate: oltre all'interesse del Wolfsburg, ci sarebbe anche quello dell'Atalanta e della Fiorentina. Discorso simile anche per il belga, che potrebbe ad esempio essere inserito come parziale contropartita nella possibile trattativa per arrivare a Zaniolo della Roma.