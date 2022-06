In queste settimane Inter e Juventus sono al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Secondo alcune recenti indiscrezioni varie trattative del prossimo mercato potrebbero improntarsi su degli scambi secchi. In particolare, i nerazzurri sarebbero interessati a Georginio Wijnaldum del Paris Saint Germain, mentre i bianconeri seguirebbero le piste Lenglet del Barcellona e Roberto Firmino del Liverpool.

Il Paris Saint Germain sarebbe interessato a Calhanoglu

Il Psg potrebbe cedere Georginio Wijnadlum che non ha avuto una stagione facile sotto la guida di Mauricio Pochettino.

La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro, ma l'ingaggio molto oneroso potrebbe essere un problema per i club interessati.

I francesi potrebbero cederlo all'Inter ma chiederebbero in cambio le prestazioni di Hakan Calhanoglu, che ha avuto un impatto soddisfacente sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi. Il turco non pare essere nell'elenco dei cedibili e avrebbe una valutazione di almeno 40 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Manchester United.

Possibile asse tra Liverpool e Juventus

La Juventus, invece, potrebbe salutare De Ligt. Il difensore olandese interesserebbe al Barcellona, ma potrebbe anche entrare in uno scambio con il Liverpool che riguarderebbe anche Roberto Firmino.

Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe in uscita perché nel club britannico è stato sostanzialmente scavalcato nelle gerarchie da Diego Jota.

I bianconeri però non vorrebbero puntare sullo scambio secco, anche perché Firmino potrebbe svincolarsi a parametro zero il prossimo anno, mentre il difensore olandese avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro e va in scadenza nel 2024.

Juventus e Barcellona: idea scambio Lenglet-Rabiot

La Juventus sta intanto sondando vari profili per la difesa. Uno di questi sarebbe il francese Clement Lenglet del Barcellona. Arrivare al calciatore classe 1995 potrebbe essere possibile, inserendo magari come contropartita tecnica il cartellino del connazionale Adrien Rabiot, che pare non essere imprescindibile nel nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Entrambi i calciatori avrebbero una valutazione di circa 20 milioni di euro, intanto il centrocampista bianconero sarebbe monitorato anche da alcuni club che militano in Premier League.