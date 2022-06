Uno dei nomi che potrebbe infiammare questa sessione estiva di Calciomercato è quello di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, infatti, a un anno dal suo ritorno al Manchester United sembra spingere per lasciare già i Red Devils vista l'annata deludente in Inghilterra. Tante le società accostate al giocatore, e tra queste ci sarebbe anche l'Inter. Secondo Repubblica, infatti, l'attaccante sarebbe stato proposto tra le altre anche alla società nerazzurra, non solo alla Roma, club di cui si sussurra maggiormente in queste ore. I nerazzurri avrebbero comunque declinato l'offerta.

Cristiano Ronaldo sembra spingere per lasciare il Manchester United a distanza di un solo anno dal suo ritorno ai Red Devils. Il fuoriclasse portoghese non sembra essere soddisfatto dell'annata disputata, nonostante abbia messo a segno diciotto reti in campionato e sei in Champions League. Il giocatore, però, vuole giocare per vincere e per questo motivo, secondo Repubblica, oltre alla Roma si sarebbe offerto anche all'Inter in Italia, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno dopo l'addio alla Juventus di dodici mesi fa.

L'attaccante, attraverso il proprio entourage, ha fatto un tentativo proponendosi in Italia e non solo, visto che si è parlato anche di Bayern Monaco, soprattutto in caso di addio di Robert Lewandowski, che piace molto al Barcellona. Per quanto riguarda la società nerazzurra, però, la proposta è stata declinata. Troppi i 20 milioni di euro netti percepiti dal classe 1985, soprattutto dopo il ritorno di Romelu Lukaku.

Inoltre, le intenzioni del club sono quelle di completare il reparto avanzato con l'arrivo di Paulo Dybala.

Il Torino è alla ricerca di rinforzi sul fronte offensivo. I granata hanno perso Pjaca e, soprattutto, Brekalo, con il croato fondamentale nello scacchiere tattico di Ivan Juric. Tanti i nomi accostati al club in questi giorni, l'ultimo in ordine di tempo è quello di Adam Ounas, che con ogni probabilità lascerà il Napoli questa estate vista la volontà di giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto nell'ultimo campionato, in cui ha disputato 15 partite, gran parte delle volte partendo dalla panchina. La valutazione si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro, anche per il contratto in scadenza a giugno 2023.