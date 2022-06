La trattativa fra la Juventus e Angel Di Maria continua e le parti sembrano sempre più vicine. L'argentino avrebbe dato il via libera al trasferimento in Serie A, accelerando la trattativa in corso, che fino a due giorni fa sembrava vivere una fase di stallo. La conferma proviene da un membro dall'entourage del calciatore, che ha dichiarato di stare parlando degli ultimi dettagli con il club bianconero e di essere in attesa dell'ok su alcuni aspetto. Per il "Fideo" è pronto un contratto annuale da 7 milioni di euro.

Di Maria si avvicina alla Juventus

Le prossime ore saranno di fondamentale importanza per chiarire gli ultimi punti dell'affare Di Maria. La dirigenza bianconera spingerebbe per inserire la possibilità di rinnovo per un altro anno, finora su questo fronte non ci sono stati sviluppi. L'accordo quindi sembrerebbe basarsi su un contratto per una singola stagione, poi si valuterà la situazione quando sarà il momento. Inoltre rimane ancora da definire il pacchetto di bonus compresi nel contratto.

Nelle ultime ore intanto la moglie del calciatore argentino, Jorgelina Cardoso, ha iniziato a seguire la Juventus su Instagram, questo fatto secondo diversi utenti del web sarebbe un indizio importante sul possibile arrivo del giocatore a Torino.

Non sarebbe un dettaglio da poco, dato che il calciatore aveva rallentato l'operazione per decidere la propria destinazione assieme alla sua famiglia. Inoltre finora la signora Di Maria seguiva sui social solamente il Rosario Central, squadra argentina in cui il marito è cresciuto come come calciatore.

La pista Zaniolo rimane aperta

La Juventus, intanto, continuerebbe a insistere anche per Nicolò Zaniolo: la Roma sembrerebbe aver rifiutato nelle scorse ore un'offerta da 30 milioni più il cartellino di McKennie. La società capitolina valuta il proprio gioiellino 60 milioni e non pare aver intenzione di accettare offerte al ribasso.

L'operazione potrebbe concludersi con l'inserimento di qualche altra contropartita tecnica che potrebbe piacere a Mourinho, come il centrocampista brasiliano Arthur Melo.

Qualora l'affare non dovesse andare in porta, per i bianconeri rimane aperta anche la pista Filip Kostic, laterale serbo dell'Eintracht Francoforte, che secondo alcuni rumors avrebbe già da tempo un'intesa di massima con la Juve, la quale però dovrebbe ancora trattare la cessione col club tedesco.