In attesa delle firme per il prolungamento dei contratti di Maldini e Massara, la dirigenza del Milan continua a lavorare per trovare una valida alternativa a Kessie per il centrocampo e un difensore centrale in grado di sostituire il partente Romagnoli. Negli ultimi giorni sarebbero spuntati i nomi di Asensio e di Milenkovic, con quest’ultimo che è anche nel mirino dell’Inter.

Asensio, il regalo perfetto per il nuovo Milan

Il secondo innesto di mercato per i rossoneri, dopo l’ormai certo approdo di Origi che svolgerà le visite mediche nella giornata di martedì, potrebbe essere Marco Asensio del Real Madrid.

L’idea stuzzica Maldini, che trovandosi in buoni rapporti con la dirigenza madrilena, visti i passati affari perTheo Hernandez e Brahim Diaz, potrebbe chiedere uno sconto sul cartellino del giocatore, che al momento è valutato 25 milioni ed è in scadenza nel 2023. Una ulteriore complicazione alla trattativa è dovuta allo stipendio dello spagnolo, che al momento percepisce 5 milioni, e per partire vorrebbe guadagnarne almeno 7.

In alternativa, sarebbe stato sondato il nome di Ziyech, con l’esterno marocchino che vorrebbe trovare maggiore minutaggio, dopo le 23 partite giocate in campionato quest'anno. Anche in questo caso si lavora con il Chelsea per capire la fattibilità della trattativa, con i londinesi che chiedono 35 milioni per lasciarlo partire, e il giocatore che dovrebbe ridursi l'ingaggio di 6 milioni a stagione.

Derby di mercato tra Inter e Milan per Milenkovic

I rossoneri sono ancora alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare il reparto e rimpiazzare il partente Romagnoli, e oltre ai nomi di Bremer e Thiaw, starebbe prendendo forma l’idea Milenkovic. Il serbo vorrebbe lasciare Firenze in questa stagione per giocare la Champions League, e sulle sue tracce c’è da tempo anche l’Inter, che potrebbe offrirgli un contratto da 5 anni da 2 milioni a stagione.

La compagine nerazzurra deve però ancora trovare l’accordo con la Fiorentina, ed è per questo che si è inserito nella trattativa il Milan, che avrebbe pronta un’offerta da 10 milioni. I rossoneri però non vorrebbero partecipare a un’asta di mercato contro i rivali nerazzurri, per questo sarebbero disposti a virare su altri nomi in caso di un rialzo dell’offerta da parte dall’Inter.

Un profilo nuovo in alternativa al centrale serbo è quello di Arthur Theate, già cercato nella finestra di mercato invernale dai rossoneri e autore di una stagione positiva con la maglia del Bologna, che vorrebbe cederlo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.