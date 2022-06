L’Inter sarebbe interessata a Nikola Milenkovic. Il giocatore è da tempo accostato a importanti club di Serie A, ma in questi giorni, alla luce del possibile interessamento del PSG per Milan Skriniar, gli uomini di mercato del biscione starebbero interloquendo con la Fiorentina nel tentativo di trovare una base di partenza per il centrale serbo.

Per quanto riguarda Bremer, Il DS del Torino Davide Vagnati, intervistato dai giornalisti di Sky sul futuro in nerazzurro del brasiliano, ha dichiarato che la destinazione del giocatore è tutt’altro che scontata, aggiungendo che sono molti i club a volerlo.

Al momento non c’è nulla di concreto e servirà del tempo per capire se l’Interesse del PSG per il difensore slovacco sia reale o si tratti di normali sondaggi. Intanto, stando alle indiscrezioni, in Viale della Liberazione avrebbero deciso di rispedire al mittente ogni proposta lontana dai 100 milioni. Skriniar potrebbe partire solo qualora arrivasse un’offerta ritenuta congrua, garantendo alla società una plusvalenza monstre. infatti, i meneghini lo avevano prelevato nel 2017 dalla Sampdoria per 34 milioni.

Nikola Milenkovic della Fiorentina potrebbe essere il sostituto di Skriniar nel caso in cui quest’ultimo dovesse accasarsi a Parigi.

Il giocatore dei gigliati piace anche alla Juventus, che ha bisogno di un centrale dopo l'addio di Chiellini.

Coi suoi 195 cm di stazza per 90 kg, Milenkovic fa del gioco aereo uno dei suo punti di forza. Coadiuvato da un buon senso della posizione, sa infatti usare molto bene il fisico per anticipare sulle palle alte, ma una delle caratteristiche che più lo accomunano a Skriniar è la propensione a staccarsi dalla difesa per portare il pressing aggressivo sul ricevente palla.

Pur non trattandosi di un difensore che imposta, è comunque dotato di una buona tecnica di base e si destreggia bene sia sui lanci lunghi sia in quelle situazioni in cui è richiesto l’aiuto della difesa per agevolare il giro palla. A Firenze, Milenkovic gioca nella difesa a 4, ma in nazionale ha imparato ad adattarsi a quella a 3.

Proprio questa esperienza potrebbe essere utile in chiave Inter.

Nel caso in cui la trattativa dovesse decollare, Ausilio e Marotta potrebbero intavolare uno scambio alla pari, offrendo Pinamonti per Milenkovic. Hanno entrambi 24 anni e sono valutati intorno ai 20 milioni, si tratterebbe quindi di uno scambio equo e funzionale alle necessità dei due club. La Fiorentina è infatti incerta sul futuro di Piatek per il quale ha un diritto di riscatto fissato a 15 milioni, che secondo rumor insistenti non sarebbe intenzionata a esercitare. Per il polacco si potrebbero invece aprire le porte per il rinnovo del prestito.

Il DS Vagnati parla di Bremer, per lui futuro ancora da scrivere

Davide Vagnati ha rilasciato per Sky Sport delle dichiarazioni sul futuro di Bremer dicendo che dare per scontato il passaggio del giocatore all’Inter è prematuro.

Queste le parole del dirigente del Torino: “Ci sono tanti interessamenti e cercheremo di capire insieme al ragazzo cos’è meglio per lui. Vicino all’Inter mi sembra per ora esagerato.”

Il Torino è dunque alla finestra e attende che arrivi l’offerta giusta. Offerta che l’Inter non ha ancora fatto e forse è proprio in questo senso che andrebbero lette le dichiarazioni del DS Vagnanti. L’Inter avrebbe infatti un accordo col giocatore, ma per il momento non ha fatto alcuna proposta ufficiale a Cairo.

Bremer è valutato circa 35 milioni e i nerazzurri sembrerebbero intenzionati a fare cassa con qualche cessione prima di avanzare qualsiasi proposta per lui. La situazione potrebbe sbloccarsi con l'uscita degli "esuberi". Sensi, Gagliardini, Pinamonti e Pirola sono chiaramente ai margini del progetto e potrebbero cambiare casacca durante il Calciomercato estivo.