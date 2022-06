La Juventus è attesa da una stagione importante in cui dovrà migliorare i risultati deludenti delle ultime due annate calcistiche. L'arrivo di Allegri non è servito ai bianconeri per ritornare a lottare per il campionato, anzi il toscano ha fatto peggio di Pirlo che nella stagione 2020-2021 è riuscito a vincere la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. La società bianconera però è pronta a rinforzare in maniera importante la squadra, i primi rinforzi potrebbero essere Paul Pogba e Angel Di Maria oltre Zaniolo.

Intanto però alcuni dati confermano come la stagione 2021-2022 per la Juventus sia stata molto deludente.

A svelare alcune statistiche che dimostrano le problematiche dei bianconeri è stato il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, che sul suo account Twitter ha pubblicato due grafiche in cui si nota come la Juventus sia la terza nella classifica di chi ha peggiorato la differenza fra occasioni concesse e occasioni create fra la stagione 2020-2021 e 2021-2022. Dati che dimostrano come la società bianconera abbia avuto problematiche evidenti a costruire azioni da gol, non è un caso che i bianconeri siano fra le società che nel campionato italiano hanno segnato meno gol fra le prime classificate. La differenza fra occasioni concesse e occasioni create nel 2020-2021 era di +0,93, nella successiva di +0,37.

C'è stata quindi una diminuzione del 0,56.

La Juventus è la terza in classifica fra le squadre dei 5 principali campionati europei

La Juventus è la terza peggiore squadra come differenza fra occasioni create e occasioni concesse. Sono i dati riguardanti il confronto fra stagione 2020-2021 e 2021-2022 in cui la squadra di Allegri ha avuto problematiche evidenti nel costruire azioni da gol.

Non è un caso che la Juventus stia lavorando soprattutto all'acquisto di centrocampisti per migliorare l'impostazione di gioco e la verticalizzazione verso le punte. A riportare questi dati Maurizio Pistocchi, che sul suo account Twitter ha scritto: 'Atalanta 7^ e Juventus 3^ sono le squadre che hanno più peggiorato la differenza fra occasioni concesse e occasioni create.

La Juventus di Allegri è terzultima su 84 nella classifica totale'. Come dimostrano le statistiche la squadra bianconera fra occasioni create e occasioni concesse ha un -0,56 scaturito dal 0,93 della stagione 2020-2021 e lo 0,37 della stagione 2021-2022.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato durante il Calciomercato estivo proprio per migliorare questi dati. Potrebbero arrivare Pogba e uno fra Paredes e Ruiz a centrocampo, nel settore avanzato oltre a un vice Vlahovic la società bianconera potrebbe acquistare anche Di Maria, Kostic e Zaniolo.