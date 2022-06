La Juventus sta lavorando per definire la strategia da portare avanti durante il Calciomercato estivo. I primi rinforzi potrebbero essere Paul Pogba e Angel Di Maria, che arriverebbe a scadenza di contratto. In questo modo la società bianconera ha la possibilità di utilizzare una buona somma per migliorare il centrocampo ed il settore avanzato, considerati in questo momento i settori che hanno più bisogno di rinforzi. A tal riguardo si lavora per gli acquisti di Filip Kostic e Nicolò Zaniolo. Il centrocampista dell'Eintracht Francoforte è in scadenza di contratto a giugno 2023 e ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Costa circa 60 milioni di euro il giocatore della Roma, anche se la Juventus potrebbe offrire una contropartita tecnica gradita alla società romana, ovvero Arthur Melo. Per quanto riguarda il centrocampo, si valuta un altro giocatore oltre a Pogba, che possa migliorare l'impostazione di gioco e la verticalizzazione verso le punte. Fra i preferiti c'è sicuramente Leandro Paredes. L'argentino nella stagione 2021-2022 non ha raccolto molto minutaggio, con Pochettino che gli ha preferito maggiormente i vari Verratti, Danilo, Gueye e Wijnaldum. Con il contratto in scadenza a giugno 2023, potrebbe lasciare il Paris Saint Germain a prezzo vantaggioso. La Juventus valuterebbe il suo acquisto come possibilità negli ultimi giorni del calciomercato estivo.

L'argentino è in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società francese, la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro ma la Juventus vorrebbe spendere di meno e per questo aspetterebbe gli ultimi giorni di mercato. Il classe 1994 ha già giocato nel campionato italiano, nell'Empoli e nella Roma. Piace molto ad Allegri perché oltre a garantire impostazione di gioco è bravo anche a dare equilibrio.

Ha dimostrato nelle sue varie esperienze professionali anche di segnare gol importanti. Sarebbe un giocatore ideale per il 4-3-3, in un centrocampo che sarebbe formato eventualmente da Locatelli, Pogba e Paredes.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando anche per migliorare il settore avanzato, come anticipato ad inizio articolo. In questi giorni si sta cercando anche di fare un sondaggio per Nicolò Zaniolo, che la Roma valuta circa 60 milioni di euro. La società bianconera potrebbe anche inserire una contropartita tecnica per diminuire l'esborso economico per l'acquisto del giocatore.