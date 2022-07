Milan Skriniar potrebbe restare all'Inter. Nonostante il forte interesse del Paris Saint Germain, il centrale slovacco potrebbe continuare la propria esperienza a Milano.

Skriniar, se non va a Parigi potrebbe rinnovare con l'Inter

Tra l'Inter e il club parigino non ci sarebbe ancora un accordo per la valutazione del calciatore. I nerazzurri chiedono una cifra vicino ai 70-75 milioni di euro, mentre la società francese non supera i 60 milioni di euro. Nemmeno l'inserimento di qualche contropartita tecnica come il giovane Kalimuendo avrebbe convinto il club nerazzurro, che starebbe valutando un'altra opzione.

Infatti, la permanenza di Skriniar non sarebbe impossibile, con il direttore sportivo Giuseppe Marotta pronto ad offrire un contratto da cinque milioni di euro per blindare definitivamente il centrale slovacco.

La possibile permanenza di Skriniar non va a intaccare il forte interesse per Bremer che resta nel mirino dell'Inter. I nerazzurri devono trovare un accordo economico con il Torino, che chiede una cifra attorno ai 35-40 milioni di euro per lasciar partire il centrale brasiliano, obiettivo di mercato anche della Juventus se dovesse partire De Ligt.

Skriniar potrebbe quindi restare e l'Inter potrebbe effettuare altre cessioni. Qualche sviluppo si potrebbe avere su Denzel Dumfries, che resta nel mirino del Manchester United e del Barcellona.

Con un'offerta importante da quasi 40 milioni di euro, i nerazzurri potrebbero decidere di cedere l'olandese per fare cassa. Anche De Vrij potrebbe essere ceduto per una cifra vicina attorno ai 15 milioni di euro.

In attacco è invece molto probabile la partenza di Andrea Pinamonti che però non ha scelto il suo prossimo club.

Sull'attaccante nerazzurro, resta vivo l'interesse di Monza, Sassuolo e Atalanta.

Inter, gli esuberi da piazzare: da Sanchez a Lazaro

Sono tanti i calciatori che dovrebbero lasciare l'Inter, visto il poco spazio che avrebbero nel nuovo progetto di Simone Inzaghi. Tra questi, c'è sicuramente Alexis Sanchez che nonostante qualche offerta come quella del Siviglia, fino a questo momento non ha alcuna intenzione di lasciare Milano.

Il "Nino" attenderebbe una chiamata da Barcellona per ritornare a vestire la maglia blaugrana e ritrovare il suo ex compagno di squadra Xavi. Ma l'Inter non può attendere più di tanto e quindi potrebbe decidere di concedere una buona uscita importante per chiudere il rapporto con l'attaccante cileno.

Anche il futuro di Valentino Lazaro sarà lontano da Milano. Dopo i vari prestiti tra Spagna e Germania, potrebbe rimanere in Italia. Infatti, ci sarebbe un interesse dell'Atalanta, che dopo l'infortunio di Zappacosta, starebbe valutando un acquisto sulle corsie per accontentare Gasperini.

Da capire rimane poi la posizione di Dalbert, che dopo l'infortunio al crociato potrebbe aver difficoltà nel trovare una nuova sistemazione.