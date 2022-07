Il Tottenham potrebbe ritornare alla carica per Lautaro Martinez. Il Toro ritenuto incedibile dalla società nerazzurra è uno dei pezzi pregiati della rosa a disposizione di Inzaghi. Per questo le offerte potrebbero arrivare nei prossimi giorni di mercato.

Lautaro nel mirino del Tottenham

Sulle sue tracce ci sarebbe il Tottenham di Antonio Conte che potrebbe salutare Harry Kane. Infatti, il bomber inglese è nel mirino del Bayern Monaco di Julan Nagelsmann che dopo aver salutato Robert Lewandowski accasatosi al Barcellona, potrebbe puntellare il reparto offensivo con un acquisto top.

In caso di addio di Kane, gli Spurs potrebbero ritornare sul Toro e offrire una cifra vicina ai 100 milioni di euro per convincere l'Inter a lasciar partire il suo attaccante.

Molto dipenderà dalla volontà del calciatore che ha più volte ribadito di voler restare a Milano, ma soprattutto dalle cessioni in casa nerazzurra che stanno giocando un ruolo fondamentale in questa parte del mercato. Con il possibile rinnovo di Milan Skriniar, l'Inter potrebbe decidere di sacrificare qualche pezzo da novanta per poi reinvestire il denaro sul fronte acquisti.

Inter, possibile scambio Demiral-Pinamonti

Un attaccante che molto probabilmente lascerà l'Inter è Andrea Pinamonti, pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella prossima Serie A dopo l'ottima annata con l'Empoli di Andreazzoli.

La stagione in Toscana ha giovato molto all'attaccante nerazzurro che sarebbe nel mirino di molti club italiani.

Tra questi ci sarebbe l'Atalanta di Gasperini che dopo un'annata non all'altezza vuole subito ritornare in Europa. L'Inter chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro per lasciar partire il suo attaccante. Secondo le ultime notizie, le due società starebbero pensando ad un possibile scambio che coinvolgerebbe Pinamonti e Demiral che sarebbe uno degli obiettivi di mercato dei nerazzurri per rinforzare la difesa a disposizione di Simone Inzaghi, dopo il mancato approdo di Bremer.

Difficile che l'Atalanta possa privarsi di un elemento fondamentale per la retroguardia di Gasperini e per questo, la Dea potrebbe investire su Pinamonti attraverso la cessione di Luis Muriel o di Duvan Zapata che resta nel mirino del Newcastle. Una cessione da parte dei due attaccanti colombiani permetterebbe al club bergamasco di virare fortemente su Pinamonti senza cedere Demiral.

Oltre Pinamonti, l'Inter vorrebbe chiudere anche il capitolo riguardante Alexis Sanchez che fino a questo momento non vuole lasciare l'Inter. Il Nino Maravilla vorrebbe giocare in un top club europeo come il Barcellona per essere ancora protagonista nella prossima stagione.