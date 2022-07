In queste prime settimane di mercato, alcuni grandi giocatori sono alla ricerca di una sistemazione. Infatti, per svariati motivi, i vari Neymar e Cristiano Ronaldo non starebbero trovando squadre disposte a prenderli. In particolare, il Paris Saint Germain sarebbe alla ricerca di un club disposto ad accogliere Neymar. Il club francese, infatti, lo avrebbe proposto anche alla Juventus. Ma l'ingaggio molto elevato del brasiliano avrebbe di fatto stoppato questa idea di mercato. Neymar in Francia guadagna tantissimo e questo non va di pari passo con la nuova strategia economica della Vecchia Signora.

La Juventus ha imposto un limite di spesa sugli ingaggi anche per questioni di bilancio. Il Covid ha influenzato negativamente i conti dei bianconeri e adesso la dirigenza juventina deve rimettere a posto le cose. Per questo motivo Neymar non potrebbe essere un'operazione fattibile per la Juventus. Dunque, il PSG starebbe cercando altri club disporti a prendere iL brasiliano e una soluzione potrebbe essere il Manchester City.

Neymar bloccato a Parigi

Il Paris Saint Germain, in queste settimane, avrebbe aperto alla possibilità di cedere Neymar. Il club transalpino sarebbe addirittura disposto a cedere il brasiliano in prestito e vorrebbe pagare anche parte del suo ingaggio. Ma proprio lo stipendio elevato del brasiliano frena le ipotetiche pretendenti.

Tra la squadre a cui è stato proposto Neymar ci sarebbe anche la Juventus, ma questa idea di mercato non avrebbe preso forma proprio a causa dello stipendio elevato del giocatore. Adesso il Paris Saint Germain avrebbe provato ad offrire Neymar al Manchester City. I Citizen di certo non hanno problemi economici, visto che il club allenato da Guardiola ha già speso diversi milioni di euro per rinforzare la sua rosa.

Oltre a Neymar, anche Cristiano Ronaldo sarebbe alla ricerca di una nuova squadra. CR7 vorrebbe lasciare il Manchester United poiché i Red Devils nella prossima stagione non giocheranno la Champions League.

Anche Ronaldo cerca una squadra

Cristiano Ronaldo, in queste settimane, non si è ancora aggregato al Manchester United e si sta allenando da solo.

CR7 vorrebbe lasciare i Red Devils per andare in un club che gioca la Champions League. Il suo agente lo avrebbe già proposto alla Juventus, al Chelsea e al Bayern Monaco. Ma per ora, nessuna di queste ipotesi ha preso corpo. Adesso resta da capire se il giocatore tornerà ad allenarsi con lo United oppure no. Per Cristiano Ronaldo si è parlato anche di un clamoroso approdo all'Atletico Madrid, ma i colchoneros hanno smentito. Chissà se CR7 si muoverà negli ultimi giorni di mercato, così come ha fatto lo scorso anno quando ha lasciato la Juventus a tre giorni dal gong finale della campagna trasferimenti. In ogni caso, il futuro di Cristiano Ronaldo resterà al centro di diverse voci, almeno fino a quando non sarà lui stesso a dire quali saranno le sue intenzioni.