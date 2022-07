Il Crotone prosegue la sua preparazione nella sede del ritiro estivo di Villaggio Baffa. La società rossoblù sta parallelamente lavorando al fine di ingaggiare nuovi giocatori utili a completare nel più breve tempo possibile la rosa affidata al tecnico Franco Lerda.

Un calciatore di qualità ed esperienza pronto ad approdare in rossoblù potrebbe essere il centrocampista Pompeo Da Silva Ronaldo. Il brasiliano, escluso dalla lista dei convocati per il ritiro estivo dei padovani, starebbe attendendo la giusta offerta.

Crotone, idea Pompeo da Silva Ronaldo

Già sondato nei giorni scorsi, il centrocampista Pompeo Da Silva Ronaldo potrebbe ora arrivare in Calabria. Dopo un finale di stagione turbolento e la sconfitta in finale Play-Off di Serie C, il capitano del Padova sarebbe in procinto di cambiare squadra.

Su di lui si sarebbe soffermato l'interesse del Crotone, che peraltro dal Padova ha già acquistato nelle scorse settimane l'attaccante Cosimo Chiricò.

Interessato a Ronaldo sarebbe anche il Catanzaro, altro ambizioso club calabrese di Serie C.

Benali sarebbe seguito della Ternana

Potrebbe invece partire da Crotone Ahmad Benali, rientrato a giugno per fine prestito dal Pisa. Il calciatore rossoblù difficilmente rimarrà a giocare in Serie C.

Sulle sue tracce si sarebbe messa la Ternana, squadra alla ricerca di rinforzi di qualità ed esperienza. Con un valore del suo cartellino stimato in circa 2,5 milioni di euro, il libico potrebbe essere accontentato, andando a giocare in prestito con diritto o con obbligo di riscatto.

Da Terni negli ultimi giorni è stata rilanciata un indiscrezione secondo la quale il Crotone sarebbe tra i club interessati al centrocampista Aniello Salzano, elemento che in passato ha già giocato in rossoblù.

Crotone, le altre possibili operazioni in uscita

Tra i calciatori crotonesi che potrebbero cercare una nuova sistemazione ci sarebbe l'estremo difensore Gian Marco Crespi. Il portiere, rientrato dal prestito alla Pistoiese, potrebbe ora ripartire dal Picerno.

Ad un passo dalla cessione a titolo definitivo sarebbe il centrocampista Milos Vulic, per il quale il futuro dovrebbe essere in Serie B, probabilmente con la maglia del Perugia.

Valigie pressoché pronte - ma ancora nessuna certezza sulla destinazione - per il difensore Ionut Nedelcearu, corteggiato dal Palermo e per l'esterno Vasile Mogos, in cerca di una nuova opportunità.