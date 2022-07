Gleison Bremer si appresta a diventare un nuovo calciatore dell'Inter. In attesa della cessione di Milan Skirniar al Paris Saint Germain, i nerazzurri si apprestano a chiudere con il Torino per il difensore brasiliano, pronto a diventare una pedina fondamentale per la difesa di Inzaghi.

Stando alle ultime notizie, il procuratore di Bremer sarebbe a Milano per trattare con la dirigenza nerazzurra che deve però ancora trovare un accordo totale con il club granata guidato da Urbano Cairo, che chiede una cifra attorno ai 35-40 milioni di euro per concludere la trattativa.

A favore dell'Inter, ci sarebbe la volontà del calciatore che, nonostante offerte importanti da altri club europei, vuole vestire la maglia nerazzurra.

Ciò potrebbe favore la trattativa tra le parti, con il Torino che potrebbe abbassare le richieste economiche.

Bremer non sarà l'unico acquisto che l'Inter effettuerà per puntellare la retroguardia di Inzaghi. Infatti, restano vive le candidature di Nikola Milenkovic della Fiorentina ed anche quella di Manuel Akanji, difensore svizzero in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund.

Inter, Vanheusden all'Az. I nerazzurri piazzano gli altri esuberi

Se Bremer si appresta a vestire la maglia dell'Inter, un altro lascia Milano. Parliamo di Zinho Vanheusden che riparte dall'Olanda.

Il difensore classe 99 passa in prestito secco all'Az, dove potrà giocare con maggiore continuità ed accumulare esperienza prima del ritorno all'Inter.

Altro calciatore che ha lasciato in prestito Milano è Satriano che si è accasato all'Empoli. Entrato nell'affare che ha portato Asllani in nerazzurro, l'attaccante uruguaiano è pronto a ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista nel nuovo scacchiere tattico di Paolo Zanetti, con l'obiettivo di segnare tante reti per la salvezza del club toscano.

Chi invece dovrebbe lasciare l'Inter a titolo definitivo è Dalbert, nel mirino di diversi club francesi come il Nizza. Discorso simile anche Valentino Lazaro, che dopo varie esperienze in Bundesliga e in Portogallo, potrebbe ripartire dal nostro campionato. Infatti, sul terzino austriaco ci sarebbe stato un sondaggio della Fiorentina, a caccia di un esterno che possa essere una buona alternativa all'inamovibile Biraghi.

Oltre agli esuberi, la dirigenza nerazzurra spera di piazzare anche calciatori dall'ingaggio molto pesante come Arturo Vidal ed Alexis Sanchez. L'ex Juventus sarebbe vicinissimo a vestire la maglia del Flamengo, mentre il Nino Maravilla vorrebbe continuare in Europa: su di lui diversi club come Siviglia e Galatasaray, pronti ad accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante nerazzurro.