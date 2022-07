Puntellare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, così da recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando ininterrottamente sul fronte mercato per accontentare le richieste del tecnico bianconero.

Oltre ai possibili acquisti in attacco e centrocampo, la dirigenza juventina sta monitorando anche qualche profilo per la porta. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche quello di Marten Andrè Ter Stegen, portiere tedesco in forza al Barcellona che però potrebbe lasciare i blaugrana, visto il contratto in scadenza nel 2023.

Difficile che l'ex estremo difensore del Borussia Monceglabach possa lasciare il club spagnolo durante questa sessione di mercato, ma durante la prossima estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta, visto la scadenza del contratto.

La Vecchia Signora starebbe così monitorando la situazione ma dovrebbe prima risolvere la questione Szescny, trovando una nuova sistemazione al portiere polacco e successivamente dare l'assalto al portiere tedesco. Inoltre, ci sarebbe da battagliare visto il forte interesse del Bayern Monaco, che potrebbe virare su Ter Stegen per sostituire il connazionale Neuer.

Sullo sfondo resta anche la suggestione Gianluigi Donnarumma, che dopo l'esperienza al Paris Saint Germain, potrebbe decidere di ritornare in Italia ed essere una grande opzione per la porta della Juventus.

Juve, grande attesa per Di Maria

La Juventus è pronta ad abbracciare Angel Di Maria. El Fideo è vicinissimo a vestire la maglia bianconera.

Infatti, stando alle ultime notizie di mercato l'esterno argentino dovrebbe sbarcare in Italia tra domani e venerdi, per poi svolgere le visite mediche di rito ed essere a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus.

Un grande colpo da parte dei bianconeri, che aumentano il tasso qualitativo ed esperienza della trequarti a disposizione di Max Allegri.

Dopo Di Maria, dovrebbe toccare a Paul Pogba, pronto a fare ritorno a Torino. Per il francese, il giorno giusto potrebbe essere sabato.

Due calciatori di assoluta qualità e personalità che potrebbero risultare fondamentali per la stagione della Vecchia Signora.

Juve-Salernitana: i campani avrebbero chiesto Cambiaso e Ranocchia

Intanto, il club bianconero ha ormai completato il primo acquisto sulle corsie esterno, ovvero quello di Andrea Cambiaso dal Genoa.

Il giovane esterno italiano potrebbe esser però ceduto in prestito, per giocare con maggiore continuità ed accumulare esperienza. Su di lui, ci sarebbe il forte interesse della Salernitana di Nicola, pronta a confermarsi dopo la salvezza in rimonta ottenuta nella passata stagione.

La società campana avrebbe chiesto il terzino italiano in prestito e non solo: infatti, sarebbero interessati anche al giovanissimo centrocampista Filippo Ranocchia, corteggiato anche da altri club italiani come Udinese e Sampdoria.