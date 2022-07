Non solo Bremer ed un altro centrale per puntellare il pacchetto di difensori. La Juventus sta lavorando anche per rafforzare le corsie esterne a disposizione di Massimiliano Allegri, così da rendere l'organico competitivo e completo.

Sfumato Molina, che è ormai ad un passo dall'Atletico Madrid, la dirigenza bianconera sta osservando diversi profili. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Layvin Kurzawa, terzino francese in uscita dal Paris Saint Germain. Dopo delle ottime stagioni al Monaco, il classe 92 non è riuscito a confermare quanto di buono fatto nel Principato e per questo, sarebbe pronto a lasciare il Psg.

La Vecchia Signora starebbe monitorando la situazione e potrebbe decidere di proporre uno scambio di cartellini con Alex Sandro, che sarebbe ormai fuori dal progetto di Max Allegri. I bianconeri devono inoltre far fronte alla possibile cessione di Luca Pellegrini che resta nel mirino del West Ham.

Con il club parigino, la Juventus potrebbe così iniziare un vero e proprio asse di mercato: infatti, oltre Kurzawa i bianconeri continuano a tenere d'occhio un altro esubero ovvero Leandro Paredes che rappresenterebbe il regista perfetto per completare la mediana. Ci sarebbe ancora distanza sulle cifre, con la Vecchia Signora che sarebbe pronta a mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni, mentre il club parigino vorrebbe 20 milioni.

Nella trattativa potrebbe rientrare anche il cartellino di Moise Kean che piace molto al Psg, che potrebbe perdere Scamacca direzione West Ham e virare sull'attaccante bianconero.

Juve, possibile rescissione contrattuale per Ramsey

Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte cessioni, in particolare di quei calciatori che sono ormai fuori dal progetto di Allegri.

Tra questi c'è sicuramente Aaron Ramsey che durante la sua esperienza juventina non ha mai inciso e per questo è pronto lasciare Torino. Stando alle ultime notizie, la Vecchia Signora starebbe lavorando alla rescissione del contratto del gallese con una buonuscita che potrebbe aggirarsi attorno ai 2-3 milioni di euro.

Ramsey non sarà l'unico centrocampista che potrebbe lasciare la Juventus.

Resta in bilico anche il futuro di Arthur che sarebbe nel mirino dell'Arsenal ma anche del Barcellona, che potrebbe proporre il cartellino di Menphis Depay come parziale contropartita tecnica. Infine, resta da capire anche la situazione legata a Rabiot che con l'arrivo di una mezz'ala di qualità potrebbe lasciare Torino. Sul francese, resta vivo l'interesse di alcuni top club europei, in particolare il Chelsea ed il Manchester United.