La possibile permanenza di Milan Skriniar potrebbe cambiare il mercato dell'Inter. Con il rinnovo del centrale slovacco, i nerazzurri sarebbero costretti a sacrificare altri pezzi da novanta.

Tra questi c'è sicuramente Denzel Dumfries che potrebbe partire per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. L'esterno olandese è infatti nel mirino del Barcellona e del Manchester United che potrebbero offrire cifre importanti per strapparlo ai nerazzurri. Per questo, la dirigenza nerazzurra con a capo il direttore sportivo Giuseppe Marotta starebbe sondando delle alternativi in caso di addio dell'esterno ex Psv.

Tra queste, ci sarebbe quella che porta a Emerson Palmieri, esterno del Chelsea che già durante la gestione di Antonio Conte era stato accostato all'Inter. Il terzino della Nazionale italiana non è un punto fermo dello scacchiere tattico di Thomas Tuchel e dopo diversi prestiti come quello al Lione, potrebbe lasciare definitivamente Londra ed iniziare una nuova avventura europea. Il club inglese chiede una cifra vicina ai 10 milioni di euro per lasciar partire l'ex Roma che sarebbe nel mirino dell'altra metà della Capitale, ovvero la Lazio che vorrebbe accontentare il tecnico Maurizio Sarri.

Inter, Akanji e Milenkovic per la difesa

Sfumato Bremer che si è accasato alla Juventus, l'Inter sta lavorando sul fronte acquisti per puntellare la retroguardia a disposizione di Inzaghi.

Il nome più gettonato è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina che da diverse settimane sarebbe sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Il club di Rocco Commisso non avrebbe problemi a cedere il calciatore a solo di fronte ad un'offerta importante attorno ai 20 milioni di euro. I nerazzurri devono però anticipare la concorrenza di altri club italiani come il Napoli che però potrebbe virare su altri obiettivi come Kim del Fenerbahce ma soprattutto la Juventus che oltre Bremer potrebbe decidere di effettuare un altro colpo in difesa e soffiare un altro obiettivo all'Inter.

Milenkovic non è il solo centrale seguito dall'Inter. I nerazzurri seguono con grande attenzione anche la pista che porta a Manuel Akanji, centrale svizzero in forza al Borussia Dortmund. Il club giallonero chiede una cifra vicina ai 25-30 milioni di euro per lasciar partire il proprio difensore, seguito anche da altri club europei.

Infine, sullo sfondo due opzioni low-cost ovvero Zagadou e Acerbi. Il centrale francese si è appena svincolato proprio dal Borussia Dortmund e potrebbe rappresentare una buona opzione a parametro zero, mentre il centrale italiano è ormai fuori dal progetto della Lazio. Lotito chiede una cifra vicina ai 5 milioni di euro per lasciarlo partire.