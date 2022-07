L'Inter mette a segno il suo quarto acquisto del mercato estivo. Dopo Lukaku, Onana e Asllani, è stato ufficializzato l'ingaggio a parametro zero dalla Roma di Henrikh Mkhitaryan.

Il 33enne armeno dovrebbe garantire maggior esperienza e personalità (ma anche qualità tecnica) al centrocampo. Inoltre con la sua duttilità potrebbe permettere al tecnico Simone Inzaghi di attuare anche delle varianti al suo classico 3-5-2.

L'ex centrocampista giallorosso ha rilasciato su Twitter le sue prime parole da nuovo giocatore dell'Inter: "Sono molto contento di far parte di una società così importante.

Farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi".

Inter, idea Kumbulla per la difesa

Oltre al centrocampo, l'Inter starebbe valutando diversi profili per la difesa, soprattutto se dovesse partire Milan Skriniar.

Sarebbe in bilico anche il futuro di Stefan de Vrij, soprattutto se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2023. Il difensore olandese sarebbe seguito con particolare interesse da Manchester United e Chelsea.

I nerazzurri, quindi, potrebbero anche acquistare due nuovi difensori. L'obiettivo primario sarebbe sempre Bremer del Torino, nonostante i tentativi di inserimento di Milan e Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club milanese starebbe anche pensando a Marash Kumbulla.

Il centrale albanese nella scorsa stagione non ha trovato molto spazio nella Roma guidata da Mourinho, dunque potrebbe anche essere allettato dalla prospettiva di cambiare squadra per giocare di più. Tuttavia, pare che la società giallorossa non abbia intenzione di svendere l'ex Verona, quindi non accetterebbe offerte inferiori ai 20 milioni di euro.

L'Inter starebbe continuando a monitorare anche Nikola Milenkovic della Fiorentina e Francesco Acerbi della Lazio. Due difensori di esperienza che conoscono ampiamente la Serie A.

Inter, Marotta avrebbe bloccato lo scambio Dzeko-Cuadrado con la Juventus

Qualche giorno fa si era parlato di un probabile scambio Edin Dzeko-Juan Cuadrado tra Inter e Juventus.

L'operazione però non sarebbe decollata per il veto di Beppe Marotta. L'amministratore delegato nerazzurro, infatti, pare che non considerasse l'esterno colombiano fondamentale per i piani di mercato interisti.

Resta quindi da decifrare il futuro di Edin Dzeko che, con il ritorno di Lukaku e l'eventuale ingaggio di Dybala, potrebbe lasciare l'Inter. La Juventus sarebbe sempre in agguato, ma attenzione anche al Napoli che, se dovesse cedere Petagna al Monza, potrebbe decidere di provare a sostituirlo con il centravanti bosniaco.