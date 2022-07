Puntellare l'organico a disposizione di Pioli e mantenere tutti i big in rosa, per confermarsi in Italia e continuare il percorso di crescita in Europa. Sono questi gli obiettivi del Milan, che dopo i rinnovi di Maldini e Massara si preparano ad un mercato importante.

Oltre ad acquisti di grande spessore e qualità, i rossoneri devono guardarsi dall'interesse dei top club europei per i gioielli che nella scorsa stagione, hanno avuto un ruolo fondamentale nella conquista dello Scudetto. Stiamo parlando di Theo Hernandez e Pierre Kalulu, punti fermi dello scacchiere di Stefano Pioli.

I due calciatori sarebbero finiti nel mirino del Chelsea di Thomas Tuchel, che oltre De Ligt, sta monitorando diversi profili del campionato italiano.

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, i Blues potrebbero decidere di mettere sul piatto una cifra attorno ai 90 milioni di euro per convincere il Milan a lasciar partire i due calciatori. Difficile se non impossibile che il Diavolo possa accettare tale richiesta: Theo resta un punto fermo sulla corsia mancina, mentre Kalulu potrebbe rappresenta il partner ideale di Tomori, e nonostante il ritorno in campo di Kjaer, potrebbe aver un ruolo da titolare anche nella prossima stagione.

Infine, c'è da monitorare la situazione legata al futuro di un altro gioiello, ovvero Rafael Leao che non ha ancora rinnovato il contratto.

Il portoghese è nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola, che con l'addio di Sterling, potrebbe decidere di virare fortemente sull'esterno rossonero. Il Milan non ha intenzione di cedere Leao e solo di fronte ad un'offerta monstre attorno ai 120-150 milioni di euro, potrebbe decidere di intavolare una trattativa per la cessione.

Milan, Raphinha vicinissimo al Chelsea

Intanto, il Milan sta lavorando per puntellare la trequarti a disposizione di Pioli, con un calciatore capace di innescare l'attacco rossonero.

Negli ultimi giorni di mercato, i rossoneri stanno lavorando sulla pista che porterebbe Hackim Ziyech in quel di Milano. Il fantasista marocchino non ha vissuto una grande stagione al Chelsea, visto il pochissimo minutaggio durante la gestione Tuchel, e per questo vorrebbe cambiare aria per rimettersi in gioco ed essere grande protagonista nella prossima stagione.

Il Diavolo sta monitorando la situazione e l'aiuto potrebbe arrivare proprio dai Blues, che sarebbero pronti ad acquistare Raphinha dal Leeds per una cifra attorno ai 60-70 milioni di euro. Con l'arrivo del brasiliano, trattato anche dal Barcellona, il club londinese potrebbe decidere di cedere Ziyech in prestito con diritto-obbligo di riscatto, un'operazione gradita ai rossoneri.