Dalla Spagna giunge la notizia della probabile cessione di Memphis Depay da parte del Barcellona. Sembra che Xavi, tecnico dei blaugrana, abbia comunicato al giocatore olandese di cercarsi un'altra squadra in questa sessione di Calciomercato. Con l'arrivo di Robert Lewandowski e Raphinha, lo spazio per l'attaccante ex Lione sarebbe ulteriormente ridotto. La Juventus avrebbe già seguito il giocatore nella scorsa sessione di mercato estivo e ora potrebbe pensare all'olandese per completare il reparto offensivo. Su fronte delle cessioni pare che Kastanos non faccia più parte dei piani di Allegri.

L'ex giocatore dell'U23 piace alla Ternana e potrebbe aggregarsi agli umbri in prestito. Anche Rovella potrebbe salutare: destinazione Salernitana.

Depay potrebbe sostituire Dybala

Il giocatore del Barcellona potrebbe prendere il posto dell'argentino nello scacchiere bianconero. Le richieste dell'Atletico Madrid per Morata e la dubbia permanenza di Moise Kean alla Continassa stanno spingendo la dirigenza della Juve verso altri giocatori. Depay potrebbe giocare anche da esterno e adattarsi molto bene al gioco di Allegri. Il classe '94 arriva da una stagione di alti e bassi e potrebbe essere in cerca di un rilancio con la maglia della Juventus.

Su Depay pare ci sia l'interesse anche di Milan e Inter oltre ad alcune squadre della Premier inglese, su tutte il Manchester United.

La squadra inglese potrebbe pensare a lui come l'erede di CR7. Il costo del cartellino si aggira sui 25 milioni di euro, cifra importante per le casse bianconere per un giocatore che andrebbe in scadenza nel 2023. La Juve potrebbe tentare di abbassare la richiesta catalana con l'inserimento di eventuali contropartite tecniche.

Arthur potrebbe essere inserito nella trattativa per l'olandese

Il calciatore brasiliano non ha mai convinto Allegri che non si opporrebbe a una sua cessione. Arthur tornerebbe molto volentieri a Barcellona cercando di guadagnarsi un posto in nazionale per poter partecipare ai prossimi mondiali. Opportunità questa che non sarebbe possibile alla Juve, specie dopo l'arrivo di Pogba.

L'idea di uno scambio di prestiti potrebbe essere la soluzione ideale per tutti ma sopratutto per la Juventus. Arthur è arrivato nell'affare che ha portato Pjanic a Barcellona e un suo prestito potrebbe contenere in parte una svalutazione eccessiva del suo cartellino.

La Ternana avrebbe richiesto Kastanos

Il trequartista cipriota di ritorno dal prestito alla Salernitana avrebbe già le valigie pronte in direzione Terni. La Ternana avrebbe chiesto il giocatore in prestito anche se la Juve sarebbe più propensa a cederlo in via definitiva. Sempre in uscita potrebbe esserci Rovella. La Salernitana avrebbe chiesto il giocatore in prestito ma sia la Juve che Allegri avrebbero chiesto tempo per decidere il futuro del giovane azzurro.