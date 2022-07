Puntellare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti per rimanere ai vertici del campionato italiano e giocarsi una buona Champions League. È questa l'intenzione del Napoli che sta lavorando sul fronte acquisti per migliore l'organico e renderlo ancora più competitivo.

Idea Raspadori, Barak l'alternativa

Per quanto concerne il fronte offensivo, la dirigenza partenopea starebbe monitorando il profilo di Giacomo Raspadori che nella passata stagione ha avuto un ruolo importante nel Sassuolo di Alessio Dionisi. Il numero 18, precedentemente nel mirino di Inter e Juventus, sarebbe il sostituto perfetto di Mertens che non continuerà la sua esperienza all'ombra del Vesuvio.

Stando alle ultime notizie di mercato, il club partenopeo avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 25 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del giovane talento italiano che però il club neroverde non ha intenzione di cedere dopo la cessione di Scamacca al West Ham. Per questo, il Napoli potrebbe decidere di virare su altri profili come Antonin Barak che insieme al compagno di squadra Giovanni Simeone potrebbe arrivare nella città partenopea.

Sullo sfondo resta anche la candidatura di Gerard Deulofeu dell'Udinese. Il club azzurro non è ancora riuscito a trovare l'accordo completo con la società friulana che chiede una cifra vicina ai 18 milioni per lasciar partire lo spagnolo.

Un possibile acquisto sulla trequarti dipenderebbe dal possibile addio di Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco sarebbe finito nel mirino del West Ham che avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni di euro per convincere il patron Aurelio De Laurentiis a lasciar partire l'ex Udinese ed Empoli.

Napoli, idea Nandez per la mediana

Oltre Zielinski, c'è da capire il futuro di Fabian Ruiz che resta in bilico.

Il centrocampista spagnolo non ha ancora rinnovato il proprio contratto e per questo potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di Calciomercato.

Con un'offerta attorno ai 20 milioni di euro, il club azzurro potrebbe decidere di privarsi dell'ex Betis. Per sostituire Fabian, la dirigenza azzurra starebbe sondando il terreno per Naithan Nandez, centrocampista uruguaiano in forza al Cagliari che già in passato era stato accostato alla società guidata da De Laurentiis ma l'affare non andò in porta causa le richieste importante del Presidente Giulini.

La situazione è decisamente cambiata, vista la retrocessione del club sardo. Con una cifra vicina ai 10-12 milioni di euro, il Napoli potrebbe prenotare le prestazioni dell'ex Boca che risulterebbe un'ottima alternativa per il centrocampo di Spalletti, capace di giocare sia come mezz'ala che come esterno.