Non solo acquisti. Il Milan vuole blindare i pezzi pregiati dell'organico a disposizione di Stefano Pioli che nella passata stagione hanno recitato un ruolo fondamentale nella corsa al Tricolore. Tra questi, c'è sicuramente Sandro Tonali che grazie alle ottime prestazioni con la maglia del Diavolo, sarebbe finito nel mirino del Barcellona.

Barca su Tonali. Possibile offerta post De Jong

Dopo Kessie, i blaugrana vorrebbero strappare un altro pezzo da novanta per il centrocampo di Pioli. Infatti, il club spagnolo starebbe monitorando la situazione legata a Sandro Tonali che con l'addio del centrocampista ivoriano, sarà il nuovo leader della mediana rossonera assieme a Bennacer.

Il Barca sta attendendo la possibile cessione di Frankie De Jong al Manchester United per una cifra attorno ai 60-70 milioni di euro. Con tale somma, i blaugrana potrebbero decidere di virare sul centrocampista italiano per completare la mediana a disposizione di Xavi, un reparto che negli anni è stato fondamentale per il gioco di Pep Guardiola e Luis Enrique. Il Milan non ha alcuna intenzione di cedere Tonali e nemmeno l'inserimento di qualche contropartita tecnica come Miralem Pjanic, smuoverebbe i rossoneri.

Come per Tonali, i rossoneri non vogliono cedere Rafael Leao che sarebbe nel mirino dell'altra metà di Manchester, ovvero il City di Pep Guardiola. Dopo aver ceduto Sterling al Chelsea per circa 50 milioni di euro, i Citizens potrebbero ritornare alla carica per l'esterno portoghese che viene valutato tra i 120-150 milioni di euro.

Milan, possibile scambio Pobega-Veretout

In attesa di capire il futuro di Renato Sanches, il Milan continua a monitorare diverse piste per puntellare la mediana a disposizione di Pioli.

Tra le alternative al portoghese del Lille che sarebbe nel mirino del Paris Saint Germain, ci sarebbe anche Jordan Veretout, centrocampista francese ormai fuori dal progetto di Josè Mourinho.

I rossoneri starebbero monitorando la situazione del centrocampista ex Saint-Etienne che viene valutato almeno 15 milioni di euro. Stando alle ultime notizie di mercato, i giallorossi vorrebbero inserire nella trattativa il cartellino di Tommaso Pobega che tanto bene ha fatto con la maglia del Torino nella passata stagione.

Il Milan non vorrebbe privarsi del centrocampista italiano e sarebbe pronto a mettere sul piatto anche il rinnovo contrattuale.

Oltre Veretout, il Diavolo starebbe monitorando anche altre piste come Davide Frattesi del Sassuolo che viene valutato attorno ai 35 milioni di euro e Douglas Luiz dell'Aston Villa, la cui valutazione si aggira attorno ai 40 milioni di euro.