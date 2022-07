In casa Juventus in queste ore Paul Pogba si è fermato in allenamento per un problema al ginocchio, che comunque sembrerebbe di poco conto.

Sul fronte del Calciomercato l'Inter starebbe pensando di ingaggiare Dries Mertens, mentre la Roma terrebbe d'occhio Jerdy Schouten del Bologna.

Juventus, Pogba spaventa compagni e staff: si ferma in allenamento ed esce claudicante dal campo

Paul Pogba è uscito claudicante nel primo allenamento della Juventus a Los Angeles. La compagine bianconera, che sta affrontando il ritiro estivo negli States, si era appena trasferita da Las Vegas con il cronoprogramma delle amichevoli, che vedrà la Vecchia Signora affrontare nella notte italiana tra il 26 e il 27 il Barcellona.

Il centrocampista francese quindi, dopo aver terminato degli esercizi con il pallone, ha avvertito un dolore al ginocchio destro e, subito dopo essere stato controllato dai medici, è uscito dal campo zoppicando sorretto dagli stessi.

Da quello che filtra però, non sembrerebbe nulla di particolarmente grave e lo stesso Pogba ha voluto rassicurare staff e compagni di squadra con un sorriso. Per il giocatore non dovrebbero esserci esami strumentali da effettuare, ma solo qualche giorno di riposo precauzionale.

Calciomercato Inter, Inzaghi avrebbe chiesto una seconda punta, circola il nome di Mertens

Fra i nomi accostati nelle scorse ore all' Inter ci sarebbe anche Dries Mertens. Il centravanti belga, attualmente svincolato e disponibile s parametro zero, ha provato nelle ultime settimane a trovare un accordo con il Napoli, ma le parole di De Laurentiis e soprattutto il video di commiato pubblicato nelle scorse ore dalla società partenopea, porrebbero una pietra sul possibile rientro del classe '87 in azzurro.

Dunque, l'Inter starebbe pensando di intavolare una trattativa con l'attaccante belga, a patto però di riuscire a cedere prima Alexis Sanchez.

Calciomercato Roma, Schouten o Frattesi l'alternativa a Wijnaldum

La Roma in questi giorni sta trattando con il PSG per il nome di Georgino Wijnaldum. Tuttavia, il pesante ingaggio del calciatore, apparirebbe come un ostacolo all'operazione.

Qualora la pista per il classe '90 dovesse raffreddarsi, Thiago Pinto avrebbe già in mente un profilo alternativo, quello di Jerdy Schouten. Il mediano venticinquenne del Bologna è legato contrattualmente alla compagine emiliana fino al 2024 e il suo cartellino verrebbe valutato circa 10 milioni di euro.

Sullo sfondo per la Roma, resterebbe sempre il nome di Davide Frattesi, per il quale il Sassuolo chiede una cifra ancora ritenuta troppo alta dalla dirigenza giallorossa, ossia circa 35 milioni di euro.