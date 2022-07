Cercasi vice Vlahovic. Oltre agli acquisti di Angel Di Maria e Paul Pogba, la Juventus sta lavorando sul fronte mercato per puntellare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, con un giocatore che possa essere un'ottima alternativa al numero nove serbo.

Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Memphis Depay, attaccante olandese che sarebbe in uscita dal Barcellona. Con la conferma di Aubameyang e il possibile arrivo di Robert Lewandowski, l'ex numero dieci del Lione potrebbe così lasciare il club blaugrana per iniziare una nuova avventura e giocare con maggiore continuità, visto il Mondiale in Qatar.

Il Barça chiede una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro per lasciar partire il bomber olandese. La Juventus sta monitorando con attenzione la situazione, ma sta valutando diversi profili. Infatti, oltre Depay resta in piedi anche la pista che porta a Marko Arnautovic, bomber austriaco del Bologna e faro del reparto offensivo dei rossoblù. Non tramonta il possibile ritorno di Alvaro Morata, che dovrebbe lasciare l'Atletico. La Vecchia Signora potrebbe decidere di ritornare sull'attaccante spagnolo, cercando di trovare un accordo con i Colchoneros, che chiedono almeno 25 milioni per il cartellino dell'ex Chelsea.

Juve, non tramonta la pista Molina

La possibile cessione di Matthijs De Ligt, conteso da Chelsea e Bayern Monaco, permetterebbe alla Juventus di reinvestire il denaro per puntellare i reparti della rosa a disposizione di Max Allegri.

Per quanto concerne la difesa e in particolare la corsia destra, i bianconeri non mollano Nahuel Molina, esterno argentino che è stato autore di un grande campionato con la maglia dell'Udinese. Il club friulano non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro per imbastire una possibile trattativa.

Attualmente la Juventus non va oltre i 20 milioni per l'esterno della Nazionale di Scaloni, ma con la cessione di De Ligt potrebbe decidere di alzare l'offerta, così da accontentare le richieste dell'Udinese.

Molina potrebbe così essere il sostituto naturale di Juan Cuadrado, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Vecchia Signora. La richiesta di 5 milioni di euro potrebbe essere un ostacolo nelle contrattazioni per il rinnovo contrattuale tra l'entourage del colombiano e la dirigenza juventina.

Passando sul lato opposto, dopo il probabile arrivo di Cambiaso dal Genoa, i bianconeri potrebbero salutare Luca Pellegrini che sarebbe nel mirino del Fulham. Il club inglese offre 10 milioni di euro per chiudere la trattativa; anche la posizione di Alex Sandro resta in bilico, con il brasiliano che potrebbe partire di fronte a offerte importanti.