Uno dei reparti che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione è il centrocampo. Dopo l'arrivo di Marcos Antonio, il club biancoceleste starebbe lavorando per acquistare una mezz'ala che sappia interpretare al meglio il gioco di Maurizio Sarri. Il sogno resta Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli che è già stato allenato da Sarri durante la sua esperienza sulla panchina partenopea.

Il club azzurro non ha alcuna intenzione di cedere il centrocampista polacco, e solo di fronte ad un'offerta importante attorno ai 35-40 milioni di euro potrebbe decidere di intavolare una possibile trattativa.

Molto più facile arrivare ad altri obiettivi come Ilic del Verona, che resta l'obiettivo più concreto per puntellare la mediana.

Molto dei possibili acquisti a centrocampo, dipenderà dal futuro di Luis Alberto che resta nel mirino del Siviglia di Lopetegui, e soprattutto da quello di Sergej Milinkovic Savic, che sarebbe nel mirino del Chelsea ma anche dell'Arsenal che avrebbe offerto 55 milioni di euro per il Sergente, offerta prontamente rifiutata dal club di Lotito che ne chiede almeno 65.

Lazio, questione portiere: da Maximiano a Provedel

Intanto, uno dei rebus fondamentali per il mercato della Lazio è rappresentato dal ruolo del portiere. Con gli addii di Strakosha e Reina, il club biancoleste sta lavorando per trovare una nuova coppia di estremi difensori da regalare a Maurizio Sarri.

In pole per il ruolo di primo portiere ci sarebbe Maximiano del Granada, che avrebbe superato nelle preferenze Vicario e Carnesecchi. Il portiere portoghese rappresenterebbe una buona operazione anche dal punto di vista economico, con la Lazio che sarebbe disposta ad offrire una cifra attorno ai 10-12 milioni per chiudere la trattativa con il club spagnolo.

Nel ruolo di vice, si guarda in Italia con due profili di grande esperienza come Ivan Provedel dello Spezia e Salvatore Sirigu, svincolatosi dal Genoa e nel mirino anche del Napoli di Aurelio De Laurentiis come sostituto di Ospina.

In attesa di capire chi sarà il nuovo estremo difensore, la società di Lotito piazza un colpo in difesa.

Infatti, è ufficiale l'arrivo di Gila dal Real Madrid per una cifra attorno ai 6 milioni di euro. Il club biancoceleste non si ferma qui: infatti, per puntellare il pacchetto arretrato si starebbero intensificando anche i contatti per Casale del Verona, che viene valutato attorno ai 10 milioni di euro.

Resta sullo sfondo la trattativa per Alessio Romagnoli, obiettivo numero per Maurizio Sarri.