Le prime tre gare di ritorno degli ottavi di finale della Copa Libertadores, disputate nella notte italiana, hanno fatto registrare il passaggio del turno di altrettante compagini brasiliane: Atlético Mineiro, Athletico Paranaense e Corinthians. Il programma prevede per stanotte la disputa di altri quattro incontri. Oltre ai derby argentini Colón-Talleres Cordóba e River Plate-Vélez Sarsfield andranno, infatti, in scena Palmeiras-Cerro Porteño e Flamengo-Deportes Tolima. Il quadro dei return match del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione calcistica per club del Sudamerica si completerà l’8 luglio con il confronto tra Estudiantes de La Plata e Fortaleza.

L’Atletico Mineiro piega l’Emelec: decide Hulk dal dischetto

Un penalty trasformato da Hulk a undici minuti dal termine consente all’Atlético Mineiro di superare in casa l’Emelec per 1-0 nel match di ritorno degli ottavi di finale della Copa Libertadores disputato al Mineirão di Belo Horizonte davanti a oltre 56000 spettatori. Ai fini della qualificazione il successo di misura si rivela sufficiente ai campioni del Brasile protagonisti di un pareggio per 1-1 nella partita d’andata disputata in Ecuador a Guayaquil. L’Atlético Mineiro prende subito in mano le redini del gioco arrivando a impegnare Ortiz con un paio di tentativi a rete di Hulk (14’ e 24’). La squadra diretta da Antonio Mohamed va vicina al bersaglio anche con una battuta dal limite dell’area di Calebe (48’) e con un colpo di testa di Rubens (57’).

Al 79’ il direttore di gara decreta un calcio di rigore in favore del Galo per un fallo di mano commesso in area da Guevara sugli sviluppi di un cross di Vargas. Sul dischetto si presenta come all’andata Hulk, ma stavolta Ortiz non riesce ad opporsi alla conclusione dell’esperto attaccante. Nei quarti di finale l’Atlético Mineiro affronterà la vincente di Palmeiras-Cerro Porteño.

I campioni in carica si sono largamente imposti in trasferta per 3-0 nel primo incontro.

Romulo-gol al 90’: l’Athletico Paranaense aggancia il Libertad e vola ai quarti

L’Athletico Paranaense torna a diciassette anni di distanza dall’ultima volta a ottenere l’accesso ai quarti di finale della Copa Libertadores: il Furacão, dopo aver prevalso per 2-1 sui paraguaiani del Club Libertad nel match d’andata giocato davanti al proprio pubblico, consegue in extremis un pareggio per 1-1 in quello di ritorno disputato all’Estadio Defensores del Chaco di Asunción.

I padroni di casa, vincitori in patria per il secondo anno di fila del Torneo Apertura, si portano in vantaggio in fase di recupero della prima frazione (49’) grazie a una splendida azione personale del quarantenne Santa Cruz. La compagine brasiliana, guidata da maggio da Luiz Felipe Scolari, risponde al 90’ con Romulo pronto sugli sviluppi di una punizione battuta dalla destra da Khellven a ribadire in rete da pochi passi un suo precedente colpo di testa respinto in qualche modo da Silva. Nel prossimo turno l’Athletico Paranaense se la dovrà vedere con la squadra uscita vittoriosa dal confronto tra Estudiantes de La Plata e Fortaleza. La prima sfida, disputata in Brasile, si chiuse in parità sull’1-1.

Impresa Corinthians alla Bombonera: resiste al Boca Juniors e vince ai rigori

Dieci anni dopo l’unico trionfo conseguito nella Copa Libertadores il Corinthians torna a superare l’ostacolo ottavi di finale nella prestigiosa competizione sudamericana: il Timão, in formazione largamente rimaneggiata, riesce in un’impresa compiuta in passato soltanto da un’altra squadra brasiliana (il Santos di Pelè nel 1963) ovvero quella di eliminare in un turno a eliminazione diretta il Boca Juniors alla “Bombonera” di Buenos Aires. Decisivi, dopo che i novanta minuti regolamentari (complice un penalty scagliato sul palo per gli Xeneizes da Benedetto al 32’) si erano chiusi come all’andata sullo 0-0, si rivelano i calci di rigore.

Il Corinthians, al termine di un’altalena di emozioni, finisce per imporsi per 6-5. A determinare nelle battute a oltranza il passaggio del turno dei bianconeri sono la parata di Cassio sul tentativo effettuato da Ramirez e la successiva trasformazione di Gil. Non si può fare a meno di citare nella quinta sequenza il clamoroso secondo errore dal dischetto della serata da parte di Benedetto. Un tentativo che se fosse andato a buon fine avrebbe sancito la qualificazione del Boca Juniors. Nei quarti di finale della Copa Libertadores il Corinthians sarà chiamato a fronteggiare la vincente di Flamengo-Deportes Tolima. Il confronto d’andata ha visto i brasiliani imporsi fuori casa per 1-0.