L'Inter ha iniziato a lavorare sul campo per prepararsi alla stagione 2022/2023. In attesa di concludere la campagna acquisti-cessioni, la formazione di Simone Inzaghi ha disputato e vinto la prima amichevole per 10-0 contro la FC Milanese. In questa circostanza il tecnico piacentino ha provato il nuovo modulo 3-4-1-2 con Correa alle spalle di Lukaku e Lautaro.

Intanto, sul fronte mercato ci sarebbe un interesse della Lazio per Federico Dimarco. Tornato in nerazzurro dal prestito al Verona l'anno scorso, il 24enne lombardo è stato spesso utilizzato da Inzaghi sia come esterno di sinistra sia come difensore centrale al posto di Bastoni.

L'Inter del futuro potrebbe essere a trazione anteriore

L'Inter nella prossima stagione potrebbe schierarsi con il trequartista a supporto della collaudata coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Tra i marcatori nel 10-0 alla FC Milanese ci sono stati proprio i due attaccanti argentini e l'ex Chelsea. Sono arrivate poi anche le marcature di Asllani, Fontanarosa, Sangalli, Pinamonti, Lazaro e Curatolo.

Ottima la prova del nuovo acquisto Asllani, schierato a centrocampo accanto a Lucien Agoumé. Il 20enne albanese è stato prelevato dall'Empoli soprattutto per fungere da vice-Brozovic in mediana.

L'Inter 2022-2023 potrebbe dunque scendere in campo con la seguente formazione: Handanovic; Skriniar/Bremer, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic/Asllani, Gosens; Calhanoglu/Correa/Mkhitaryan; Lautaro/Correa, Lukaku.

La figura del trequartista potrebbe essere presa in considerazione soprattutto se dovesse arrivare Paulo Dybala. Al momento, però, la trattativa con l'ex Juventus sarebbe in una fase di stallo perché l'Inter dovrebbe prima cercare di cedere alcuni attaccanti, tra i quali Pinamonti e Alexis Sanchez.

La Lazio di Lotito pensa a Federico Dimarco

Il mercato in uscita - oltre a Milan Skriniar in orbita Psg - potrebbe chiamare in causa anche un altro difensore. Si tratta di Federico Dimarco che sarebbe finito nel mirino della Lazio di Claudio Lotito.

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri lo stima molto per le sue qualità tecnico-balistiche.

L'Inter, però, non sarebbe disposta a venderlo per meno di 20 milioni di euro. Una cifra che sarebbe troppo alta per il club capitolino che potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto. Una formula, questa, che i dirigenti della società meneghina non sarebbero disposti ad accettare, trattandosi comunque di un calciatore importante nelle gerarchie di Simone Inzaghi.

Dimarco piace anche al Torino con cui l'Inter starebbe trattando l'acquisizione del cartellino del difensore Gleison Bremer.