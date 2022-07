In questi primi giorni di Calciomercato in casa Juventus si cerca un nuovo elemento per il reparto offensivo. Fra i nomi che sarebbero stati sondati dal direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche quello di Roberto Firmino, attaccante brasiliano in forza al Liverpool che potrebbe lasciare i Reds durante questa sessione di calciomercato. L'arrivo nel club inglese di Darwin Nunez e il poco spazio avuto nella passata stagione, potrebbero indurre il falso nueve verdeoro a cambiare aria, in vista anche del Mondiale che si svolgerà in Qatar.

La Juve pensa all'attacco

La Juventus sta seguendo con grande attenzione la situazione di Firmino e potrebbe decidere di intavolare uno scambio con il Liverpool, inserendo il cartellino di Adrien Rabiot come parziale contropartita tecnica. Il centrocampista francese, valutato attorno ai 20 milioni di euro, è molto apprezzato in Premier League ed è infatti seguito da diversi top club come Manchester United e Chelsea.

Sempre in ottica attacco, la Juventus vuole puntellare la trequarti a prescindere dall'arrivo di Angel Di Maria. Il nome più caldo resta quello di Nicolò Zaniolo. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il club bianconero avrebbe trovato un accordo di massima con l'entourage del calciatore.

Toccherà adesso intavolare una trattativa con la Roma, che chiede almeno 45-50 milioni di euro per lasciar partire il suo numero 22.

Juve, Cambiaso nel mirino del Bologna per un prestito

Andrea Cambiaso infiamma il mercato bianconero. Il terzino italiano, che nelle prossime ore potrebbe diventare un calciatore della Juventus a tutti gli effetti, è già nel mirino di diversi club italiani che vorrebbero prenderlo in prestito dalla Vecchia Signora.

Oltre al forte interesse della Salernitana di Davide Nicola, si sarebbe fatto sotto anche il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che dopo la cessione di Hickey, vorrebbe Cambiaso come nuovo esterno sinistro.

Il futuro bianconero di Cambiaso potrebbe essere legato a quello di Luca Pellegrini (che sarebbe vicino ad un passo alla Premier League visto il forte interesse del West Ham) e di Alex Sandro che - in caso arrivino offerte - potrebbe lasciare Torino durante questa sessione di mercato.

Intanto, la Vecchia Signora tratta con il Chelsea per Mathijjs De Ligt. I Blues potrebbero decidere di mettere sul piatto una cifra attorno ai 70 milioni di euro per convincere i bianconeri, che però ne chiedono almeno 90, per lasciar partire il centrale difensivo olandese.