L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dagli ultimi aggiornamenti, nel mirino ci sarebbero David Luiz del Flamengo e Bailly del Manchester United. Per quanto riguarda le cessioni, il Flamengo potrebbe fare sul serio per ingaggiare Arturo Vidal ed Alexis Sanchez.

David Luiz e Bailly opzioni per la difesa dell'Inter

La società presieduta dagli Zhang starebbe valutando di ingaggiare l'ex centrale del Chelsea, David Luiz, che ha il contratto in scadenza a dicembre e che potrebbe aver voglia di ritornare nel calcio che conta.

Sarebbe un'occasione low cost che i dirigenti potrebbero prendere in considerazione per occupare la casella che prima apparteneva ad Andrea Ranocchia. L'ex capitano nerazzurro non ha rinnovato il suo contratto e ha preferito accettare la corte del Monza.

Inter e Milan potrebbero poi sfidarsi per Eric Bailly del Manchester United. Il ragazzo non sarebbe centrale nel progetto di Ten Hag e potrebbe lasciare la Premier League. I rossoneri vorrebbero ingaggiarlo per allungare la rosa di Stefano Pioli mentre i nerazzurri sarebbero interessati qualora Milan Skriniar dovesse accettare la corte del Paris Saint Germain o se Stefan De Vrij dovesse essere ceduto. L'olandese piacerebbe proprio al Manchester United ma anche al Tottenham di Antonio Conte.

Sanchez e Vidal potrebbero ripartire dal Brasile

L'Inter sarebbe al lavoro per cedere i calciatori in esubero. Nella lista sarebbero presenti sia Arturo Vidal che Alexis Sanchez. I due cileni non sarebbero centrali nel progetto di Simone Inzaghi e percepiscono uno stipendio troppo elevato per non essere dei titolari. L'ex Juventus avrebbe già messo un like ad una foto che lo accosta al club brasiliano, mentre l'ex Udinese potrebbe essere sponsorizzato proprio dal suo connazionale.

I due calciatori dovrebbero però decidere di accettare un taglio dello stipendio se vorranno approdare in Brasile.

Sanchez al Flamengo potrebbe sbloccare l'affare Dybala

L'eventuale addio di Alexis Sanchez potrebbe sbloccare la situazione Paulo Dybala. L'argentino, oltre a Monza e Milan, sarebbe finito anche nel mirino del Napoli, che avrebbe bisogno di un attaccante dopo l'addio di Lorenzo Insigne.

Il calciatore avrebbe già dato il suo consenso all'Inter e mancherebbe solo l'accordo con l'entourage che per le spese di commissioni chiederebbe circa 10 milioni di euro. La cessione di Sanchez, che desidererebbe il ritorno al Barcellona di Xavi, potrebbe però spianare la strada ai dirigenti nerazzurri, che proverebbero a chiudere l'operazione per l'ex Juventus.