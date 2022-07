La Juventus potrebbe ritornare su Gianluca Scamacca. I bianconeri starebbero monitorando l'attaccante italiano che dovrebbe salutare il Sassuolo in questa finestra di mercato.

Scamacca nel mirino della Juve

Come è risaputo, il club neroverde è una delle botteghe più care di tutta la Serie A e riesce a vendere i suoi pezzi pregiati a cifre importanti. Infatti, per l'ex attaccante del Genoa chiede una cifra vicina ai 40-50 milioni di euro. La Vecchia Signora starebbe monitorando questa situazione, ma le richieste importanti della società emiliana potrebbero far si che un possibile interesse resti solo un sondaggio.

A ciò si aggiunge l'interesse di due club importanti che sarebbero sulle tracce del nove neroverde. Oltre al Paris Saint Germain che intende cedere Mauro Icardi, si sarebbe fatto il West Ham di David Moyes che dopo degli ottimi campionati con la qualificazione dell'Europa League, vuole alzare l'asticella e vede in Scamacca l'obiettivo numero uno per puntellare l'attacco. Gli Hammers avrebbero messo sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro per convincere il Sassuolo.

La Juve è quindi pronta a virare su altri obiettivi come Alvaro Morata che per costi e gradimento di Max Allegri resta l'obiettivo principale per rinforzare l'attacco bianconero. Stando alle ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra vicina ai 25 milioni di euro per convincere l'Atletico Madrid che ne chiede almeno 30 per lasciar partire il bomber spagnolo.

Juve, nuova offerta per Paredes

Oltre al vice Vlahovic, la Juventus lavora per rinforzare il centrocampo a disposizione di Allegri. Si starebbe infatti cercando un regista capace di dare geometria e qualità al gioco della Vecchia Signora.

Il nome più gettonato è quello di Leandro Paredes, centrocampista argentino in forza al Paris Saint Germain e che già nelle precedenti sessioni di Calciomercato era stato accostato ai colori bianconeri.

Stando alle ultime notizie, la Juve avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 13 milioni di euro per convincere il club parigino che ne chiede almeno 20. La trattativa potrebbe sbloccarsi con l'inserimento del cartellino di Moise Kean che piace molto alla dirigenza del Psg.

In caso di mancato accordo con il club parigino, i bianconeri potrebbero virare su Lucas Torreira dell'Arsenal che è pronto a lasciare Londra.

I Gunners valutano il centrocampista uruguaiano non meno di 15 milioni di euro. Con l'arrivo di un nuovo giocatore d'ordine, il futuro di Arthur è sempre più lontano da Torino. Il mediano brasiliano sarebbe nel mirino proprio dell'Arsenal, ma anche del Barcellona che potrebbe proporre uno scambio con Depay, ormai fuori dal progetto blaugrana.