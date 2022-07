L'Inter prepara un colpo importante per rafforzare la difesa a disposizione di Simone Inzaghi. Sfumato Bremer che si è accasato alla Juventus, i nerazzurri stanno sondando diversi profili per puntellare il pacchetto di centrali.

Milenkovic nel mirino dell'Inter

L'obiettivo numero uno è Nikola Milenkovic, centrale serbo della Fiorentina che da diverse settimane è stato accostato al club nerazzurro. La società di Rocco Commisso valuta il centrale viola non meno di 20 milioni di euro. Secondo le ultime notizie di mercato, l'Inter vorrebbe abbassare le richieste della Fiorentina e sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra vicina ai 15 milioni di euro, forte di un possibile accordo con l'entourage del calciatore per un contratto da 2,5 milioni per quattro anni.

Le insidie per la compagine interista non sono legate solo alle richieste della Fiorentina, ma anche per l'interesse di altri club italiani che avrebbero messo nel mirino il serbo. Tra questi, ci sarebbe sempre la Juventus che nonostante l'arrivo di Bremer potrebbe effettuare un altro colpo per puntellare la retroguardia a disposizione di Allegri e fare un altro scherzetto ai nerazzurri.

Inter, le alternative a Milenkovic

Non c'è solo Milenkovic sulla lista del direttore sportivo Giuseppe Marotta. Tra i nomi seguiti ci sarebbe anche quello di Demiral, centrale turco dell'Atalanta che è stato riscattato in questa sessione di mercato dalla Juventus per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. I nerazzurri starebbero monitorando il profilo del centrale di Gasperini e per abbassare le richieste del club bergamasco, sarebbero disposti a mettere sul piatto il cartellino di Andrea Pinamonti che piace molto alla Dea per rinforzare il reparto offensivo.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Manuel Akanji, centrale svizzero del Borussia Dortmund. Anche il club giallonero come Fiorentina ed Atalanta non fa sconti sul cartellino e chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro per lasciar partire il proprio difensore.

Inter, si tratta con il Torino per la cessione di Casadei

Oltre ad acquisti importanti, l'Inter valuta anche delle cessioni di giovani che potrebbero lasciare Milano per maturare e fare esperienza in altre squadre.

È il caso di Casadei che nonostante il mancato arrivo di Bremer a Milano, resta un obiettivo per il centrocampo del Torino.

Dopo l'arrivo ormai imminente di Giulio Maggiore, i granata vorrebbero puntellare la mediana a disposizione di Ivan Juric con l'arrivo del classe 2003.

Il club guidato da Urbano Cairo vorrebbe il calciatore in prestito con diritto di riscatto, con i nerazzurri che vorrebbero inserire un controriscatto per non perdere il controllo sul talentuoso centrocampista.