La Juventus ha messo a segno il colpo Gleison Bremer ma la dirigenza è già al lavoro per cercare altri rinforzi. In particolare la società sarebbe all'opera per cercare dei giocatori nel reparto avanzato ed è possibile che si pensi anche ad un altro inserimento in difesa. Del mercato della Juventus ne ha parlato Maurizio Arrivabene, all'uscita dalla Lega Calcio e in particolare all'ad è stato chiesto un aggiornamento sulla trattativa per Alvaro Morata: "Ci sono novità per Morata? Nessuna, non ci sono novità". Dopodiché al dirigente juventino è stato chiesto se lo spagnolo può tornare davvero a Torino.

La risposta di Arrivabene è stata piuttosto diretta e ha chiuso alla possibilità di rivedere Morata in bianconero ovvero che non si lavora al ritorno di Morata.

La Juventus pensa al mercato

Nelle ultime ore, si è parlato moltissimo di un possibile ritorno di Alvaro Morata alla Juventus. Ma Maurizio Arrivabene ha chiuso alla possibilità di rivedere lo spagnolo in bianconero. Dunque, adesso resta da capire quale sarà il prossimo obiettivo offensivo della Juventus. Una delle opzioni potrebbe essere Nicolò Zaniolo che potrebbe giocare come esterno ma in caso di arrivo del giocatore classe 99 a quel punto servirebbe un vice di Dusan Vlahovic. I nomi per un possibile vice del bomber serbo sarebbero quelli di Marko Arnautovic e negli ultimi giorni si sarebbe aggiunto il profilo di Andrea Belotti.

Quest'ultimo è svincolato dal Torino e la Juventus lo potrebbe prendere a costo zero.

Arrivabene parla di Bremer

Maurizio Arrivabene, all'uscita dalla lega calcio, ha avuto modo anche di parlare dell'ultimo colpo di mercato della Juventus ovvero Gleison Bremer. All'ad juventino è stato chiesto proprio della trattativa che ha portato il brasiliano in bianconero: "C’è soddisfazione per aver soffiato Bremer all’Inter?

Non è una questione di soffiare", ha dichiarato Maurizio Arrivabene all'uscita dalla lega calcio. L'ad ha poi aggiunto che il Calciomercato è libero e ogni società può fare ciò che ritiene più giusto: "Il mercato è aperto e una società fa quello che deve fare".

Adesso Bremer è un giocatore della Juventus ed è già in viaggio verso gli Stati Uniti con la squadra.

Sul volo che sta portando i bianconeri in America c'è Pavel Nedved. All'arrivo a Las Vegas, la Juventus troverà ad accoglierla il Presidente Andrea Agnelli, mentre Maurizio Arrivabene resterà Milano. Anche Federico Cherubini, almeno per il momento stare in Italia. Il ds, però, raggiungerà la squadra nelgi Stati Uniti nei prossimi giorni. Dunque, i tifosi si aspettano che Arrivabene e Cherubini possa regalare ai bianconeri qualche altro colpo di mercato.