Il Milan vuole blindare tutti i big della rosa a disposizione di Pioli per continuare il progetto che ha portato alla conquista del Tricolore. Uno dei pezzi pregiati del mercato rossonero è Ismail Bennacer, che dopo l'addio di Kessie si appresta a recitare un ruolo da protagonista nel centrocampo di Pioli accanto a Sandro Tonali.

Le offerte per l'ex centrocampista dell'Empoli potrebbero però essere dietro l'angolo e l'interesse maggiore arriverebbe dalla Premier League, con il Manchester United che sarebbe molto interessato alle prestazioni del mediano del Diavolo.

Il Milan prenderebbe in considerazione un'eventuale cessione solo per un'offerta da circa 50 milioni di euro. Stando alle ultime notizie, i Red Devils per convincere i rossoneri vorrebbero mettere sul piatto il cartellino di Donny Van Beek (che dopo l'arrivo di Eriksen pare ormai fuori dal progetto di Ten Hag) più una somma cash.

Calciomercato Milan, si avvicina De Ketelaere: è rimasto in panchina nella Supercoppa belga

L'obiettivo più caldo per la trequarti resta sempre Charles De Ketelaere, trequartista del Bruges che potrebbe presto vestire la maglia del Milan. Stando alle ultime notizie di mercato, i rossoneri potrebbe decidere di effettuare l'ennesimo rilancio per il trequarti belga, mettendo sul piatto una cifra vicina ai 35 milioni di euro per concludere la trattativa.

Il calciatore avrebbe già scelto, intanto è da sottolineare il suo mancato inserimento in campo nel match di Supercoppa belga contro il Genk, dove il classe 2001 è stato per 90 minuti in panchina.

Il Milan valuta un doppio colpo per innalzare la qualità offensiva. Resta in auge quindi pure la candidatura di Hakim Ziyech del Chelsea che chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro per lasciar partire l'ex fantasista dell'Ajax.

un'altra opzione che il Diavolo starebbe monitorando è rappresentata da Nabir Fekir, trequartista del Betis che si è rilanciato sotto la gestione targata Pellegrini. Il club spagnolo chiede una cifra vicina ai 35 milioni di euro per lasciar partire l'ex Lione, nel mirino anche di Real di Ancelotti.

Milan: rimane l'idea Renato Sanches, ipotesi Tanganga per la difesa

Il centrocampista che resta l'obiettivo numero resta è Renato Sanches che nonostante l'interesse del Paris Saint Germain resta nei pensieri dei rossoneri. In caso di mancato accordo, il Milan potrebbe virare su altri nome come Douglas Luiz dell'Aston Villa, Jordan Veretout in uscita dalla Roma e Georgino Wijnaldum.

Concludiamo con la retroguardia. Dopo il mancato arrivo di Botman, il Milan starebbe monitorando con grande attenzione il profilo di Japhet Tanganga, centrale inglese che potrebbe lasciare il Tottenham, visto che non sarebbe una prima scelta per mister Antonio Conte. Gli Spurs chiedono una cifra vicina ai 25 milioni di euro per il classe '96 che resta nel mirino di altre squadre inglesi come l'Everton di Lampard.

Oltre a Tanganga, restano le vive le piste Diallo del Psg, che viene valutato 20 milioni di euro, e soprattutto quella legata a Francesco Acerbi, pronto a lasciare la Lazio. Sul centrale biancoceleste, ci sarebbe l'interesse di Juventus, Monza e Napoli.