La Juventus vuole mettere le ali. Dopo gli arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria, la società bianconera sta lavorando per puntellare le corsie a disposizione di Massimiliano Allegri, così da rendere l'organico ancora più competitivo e lottare su tutti i fronti.

Juve, Tagliafico nel mirino

Per la corsia mancina, tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Nicolas Tagliafico, esterno argentino che è ormai pronto a lasciare l'Ajax visto il mancato accordo per il rinnovo contrattuale con il club olandese. Dopo un'ottima esperienza in Eredivisie, il terzino dell'Albiceleste vorrebbe provare una nuova esperienza europea per rimettersi in carreggiata e riguadagnarsi un posto da titolare nell'Argentina di Scaloni.

La Vecchia Signora sta monitorando con grande attenzione la situazione e con un'offerta attorno ai 4 milioni di euro potrebbe accaparrarsi le prestazioni del classe 92.

Non c'è solo Tagliafico nella lista di Massimiliano Allegri. Infatti, i bianconeri monitorano anche altri profili internazionali come Raphael Guerreiro portoghese del Borussia Dortmund e soprattutto Sergio Reguillon, esterno spagnolo in forza al Tottenham che potrebbe lasciare gli Spurs visto un feeling mai sbocciato con Antonio Conte.

Juve, nuova offerta per Morata

La Juventus non molla Alvaro Morata. Nonostante il mancato riscatto da parte dei bianconeri, lo spagnolo resta nei pensieri della dirigenza bianconera e soprattutto di Massimiliano Allegri che vorrebbe un suo ritorno per colmare la casella di vice Vlahovic e completare il reparto offensivo a sua disposizione.

Secondo le ultime notizie di mercato attraverso la cessione di Matthijjs de Ligt al Bayern Monaco, la Vecchia Signora potrebbe accelerare diverse operazioni come quella per il bomber spagnolo. I bianconeri vorrebbero imbastire la trattativa su un prestito annuale con obbligo/diritto di riscatto fissato ad una cifra vicina ai 30 milioni di euro, che si avvicinerebbe alle richieste dell'Atletico di circa 35.

La differenza potrebbe farla la volontà del calciatore che nonostante le dichiarazioni di voler restare in Spagna, gradirebbe e non poco un ritorno nella Torino bianconera.

In caso di mancato accordo con i Colchoneros, la Juve virerebbe su altri profili come Marko Arnautovic, il cui arrivo potrebbe essere agevolato dal prestito di Cambiaso al Bologna, e soprattutto Edin Dzeko che fino a questo momento non avrebbe accettato alcuna intenzione e vorrebbe restare all'Inter. La pista che porta al bomber bosniaco si starebbe raffreddando, vista che la sua uscita era legata al possibile arrivo di Paulo Dybala che è ad un passo dalla Roma di Josè Mourinho.