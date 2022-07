La dirigenza rossonera è al lavoro per soddisfare tutte le richieste che il tecnico del Milan Stefano Pioli ha fatto pervenire per questa sessione di mercato estivo, con l’obiettivo di rinforza la rosa che ha portato a casa lo scudetto 21/22.

La dirigenza rossonera starebbe ancora sondando il terreno per portare Sanches a Milanello e inoltre potrebbe accelerare le trattative per De Ketelaere e Ziyech già nei prossimi giorni.

Ancora calda la pista per Renato Sanches

Nonostante le notizie delle ultime settimane che riportavano l’intenzione di Sanches di vestire la maglia del PSG, la dirigenza del Lille ha smentito che ci sia una trattativa in corso con il club francese e, per questo, la società rossonera sta mantenendo i contatti con il procuratore del giocatore e con il Lille.

Il centrocampista portoghese sarebbe molto gradito a Stefano Pioli, perché potrebbe schierarlo sia al fianco di Tonali nel centrocampo a due sia nel ruolo di trequartista, in cui si sono riscontrate le maggiori incognite nella passata stagione. La trattativa tra il Lille e il Milan è più calda che mai e nei prossimi giorni la dirigenza rossonera potrebbe presentare un’offerta ufficiale al club francese per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, che il Lille potrebbe accettare. Il centrocampista classe ’97, nonostante la giovane età, ha già numerose esperienze a livello internazionale e costituirebbe un investimento importante soprattutto per il futuro, che la dirigenza rossonera è disposta a fare già in questa sessione di mercato.

De Ketelaere e Ziyech restano obiettivi concreti

È notizia delle ultime ore che la dirigenza rossonera avrebbe presentato un’offerta iniziale di 20 milioni di euro al Bruges per l’acquisto del giovanissimo talento Charles De Ketelaere. Il belga classe 2001 ha un valore di mercato che supera i 30 milioni di euro e i due club potrebbero partire dall’offerta iniziale del Diavolo per apportare modifiche e aggiustamenti, così da trovare un accordo che sia soddisfacente per entrambe le società.

La concorrenza per il giocatore è abbastanza numerosa, ma la dirigenza rossonera ha preso da tempo contatto sia col procuratore del giocatore sia con la società belga e potrebbe essere in pole per l’acquisto del giovane talento. La dirigenza rossonera, però, ha nella sua lista un altro obiettivo per la fase offensiva del gioco ed avrebbe preso i primi contatti con il Chelsea per l’acquisto con la formula del prestito con diritto di riscatto di Ziyech. Il marocchino potrebbe costituire una pedina fondamentale per il gioco di Pioli, rappresentando il rinforzo giusto per la fascia destra del Diavolo.