Queste sono ore molto per il mercato della Juventus. Infatti, i bianconeri hanno accettato l'offerta del Bayern Monaco per Matthijs de Ligt. Dunque, adesso la Juventus dovrà lavorare per ricostruire la difesa. I bianconeri avrebbero già individuato una serie di profili che potrebbero prendere il posto dell'olandese. La Juventus starebbe valutando Gleison Bremer, Pau Torres e Gabriel. Il brasiliano, da diversi mesi, sarebbe seguito dall'Inter, ma il club nerazzurro non ha ancora chiuso. Per questo motivo la Juventus starebbe provando ad inserirsi con un'offerta superiore sia al Torino che allo stesso Bremer.

Sul futuro del brasiliano, si è espresso Luca Momblano tramite Twitter: "Gleison #Bremer ha scelto la #Juventus", ha scritto il giornalista.

La Juventus accelera sul mercato

La Juventus, in queste ore, dovrà dare un'accelerata importante al suo mercato. Infatti, i bianconeri hanno incassato una cifra superiore agli 80 milioni per la cessione di Matthijs De Ligt. Adesso, la priorità della dirigenza juventina è quella di ricostruire la difesa perché a parte Leonardo Bonucci, il reparto difensivo al momento ne esce indebolito. La Juventus ha perso Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt, ha inserito Federico Gatti e per ora ha confermato Daniele Rugani questi giocatori non possono essere in grado di prendere il posto di difensori di livello top come il centrale livornese e l'olandese.

Infatti, il numero 24 juventino gioca da parecchi anni a Torino ma non ha quasi mai rappresentato una garanzia soprattutto nelle partite importanti. Per questo motivo, la Juventus sarebbe al lavoro per avere un difensore di livello. Dunque, i bianconeri starebbero aspettando di capire come andrà l'incontro tra l'Inter e il Torino per Bremer.

In caso di mancato accordo tra le parti la Juventus sarebbe pronta a fare irruzione presentando un'offerta superiore sia ai granata che al brasiliano. Anche se per Luca Momblano, di fatto, Bremer avrebbe già scelto la Juventus.

Si valutano anche le alternative

Ovviamente la Juventus non può aspettare solo il summit tra Inter e Torino per Bremer e per questo motivo si valutano anche altre alternative.

I nomi al vaglio sono quelli di Pau Torres e Gabriel. Per il primo ci sarebbero stati diversi approcci ma il Villarreal vorrebbe circa 50 milioni mentre i bianconeri avrebbero offerto 30 milioni. Dunque, ci sarebbe un gap ampio da colmare. La Juventus, comunque, potrebbe cercare a prescindere un centrale mancino visto che in rosa non ce ne sono. Adesso non resta che attendere di capire quale sarà l'evoluzione di un giornata di mercato che si prospetta molto caldo sul fronte sostituto di de Ligt.