Il Calciomercato di Juventus e Inter è sempre più rovente. I nerazzurri, dopo aver perso la speranza di arrivare a Bremer, hanno messo in stand-by la possibile cessione di Milan Skriniar che forse a questo punto non avverrà. La permanenza del forte difensore slovacco non dovrebbe comunque escludere l'arrivo a Milano di un altro difensore. La società nerazzurra avrebbe la necessità di sostituire Ranocchia con un giocatore d'esperienza.

Lo stesso discorso vale per la Juventus. L'arrivo di Bremer non basterà per sostituire le partenze di Chiellini e De Ligt, da qui la necessità di intervenire ancora sul mercato.

Buone notizie per il Milan dal Belgio. Sembra che tra i rossoneri e il Bruges manchi poco per raggiungere un accordo per il giovane Charles De Ketelaere.

Acerbi vorrebbe un grande club: Inter e Juve alla finestra

Il giocatore è ormai in rotta con i tifosi della Lazio. La società biancazzurra pensa alla cessione del giocatore per appianare le divergenze. Il difensore azzurro vorrebbe chiudere la carriera in un top club, cercando se possibile di vincere qualche trofeo. L'esperienza acquisita da Acerbi e il costo del cartellino lo rendono appetibile a mote squadre. Il profilo del giocatore farebbe comodo sia all'Inter che alla Juve.

Manuel Akanji del Borussia Dortmund potrebbe essere il nome nuovo per l'Inter.

In passato il giocatore è stato seguito anche dalla Juventus. L'arrivo di Bremer ha però affievolito l'interesse della società bianconera che oggigiorno sembra orientata verso altri profili.

L'Inter potrebbe puntare uno tra Demiral e Milenkovic

La società nerazzurra potrebbe contendere alla Juventus il difensore serbo Milenkovic.

La Fiorentina ha valutato il giocatore 15 milioni di euro, cifra che né l'Inter né la Juve intendono pagare per un giocatore in scadenza nel 2023. Diverso il discorso se arrivasse un'offerta irrinunciabile per Skriniar. In questo caso la società nerazzurra virerebbe prepotentemente sul serbo, cercando un accordo economico favorevole con la Fiorentina.

Diverso il discorso per Demiral. Il giocatore piace molto ad Ausilio. Secondo alcuni media, la dirigenza nerazzurra e quella atalantina hanno parlato del giocatore a margine della trattativa che porterebbe Pinamonti a Bergamo. L'idea dell'Inter è quella di un prestito oneroso con riscatto fissato per la stagione successiva: soluzione che però non ha convinto appieno i bergamaschi.

Sembra a un passo l'accordo tra il Milan e il Bruges per De Ketelaere

Sembra intanto vicino l'accordo tra il Milan e il Bruges per Charles De Ketelaere. La differenza tra la richiesta economica della squadra belga e l'offerta dei rossoneri si è notevolmente assottigliata in questi giorni. Il Milan è ottimista. Sembra che un accordo potrebbe essere trovato sulla base dei 33 milioni di euro bonus compresi.

Intanto lo stesso De Ketelaere continuerebbe a premere per la sua cessione e potrebbe vestire la maglia rossonera entro i prossimi giorni.