La Juventus, nelle prossime settimane, cercherà di rinforzare il suo attacco poiché mancano un esterno e un vice Vlahovic. I nomi accostati ai bianconeri sono parecchi e la società starebbe prendendo in considerazione diversi profili. Uno dei calciatori che potrebbe interessare alla Juventus sarebbe Roberto Firmino. Del futuro del brasiliano ne ha parlato anche Orazio Accomando, giornalista di Dazn: "Firmino vicinissimo alla Juventus", ha scritto il giornalista su Twitter. Accomando ha poi sottolineato che il brasiliano vorrebbe lasciare il Liverpool per giocare con regolarità.

Adesso non resta che attendere di capire come evolverà questa situazione.

#Firmino: il giocatore vuole la #Juventus per 1) giocare in un top-club con regolarità, 2) andare al #Mondiale. Contratto in scadenza 2023, rinnovo quasi impossibile. #Liverpool disposto a cedere, per 20M£. Juve vuole abbassare i costi, anche dell’ingaggio (circa 9.5 M£). https://t.co/6FDHdg4wIp — Orazio Accomando (@OAccomando91) July 27, 2022

La Juventus cerca attaccanti

Il mercato della Juventus è tutt'altro che chiuso. Infatti, i bianconeri sarebbero al lavoro per rinforzare il loro attacco. Massimiliano Allegri avrebbe bisogno di un vice di Dusan Vlahovic e un esterno che possa inizialmente prendere il posto di Federico Chiesa.

Per questo motivo la dirigenza juventina starebbe valutando varie ipotesi. Uno dei nomi che è accostato alla Juventus è quello di Roberto Firmino. Stando a quanto afferma Orazio Accomando, il brasiliano vorrebbe lasciare Liverpool: "Firmino: il giocatore vuole la Juventus per 1) giocare in un top-club con regolarità, 2) andare al Mondiale".

Adesso, però, bisognerà capire se si troverà un accordo definitivo sulle cifre. Accomando ha spiegato che Firmino va in scadenza di contratto nel 2023 e il rinnovo con il Liverpool sembra quasi impossibile. Il club inglese vorrebbe circa 20 milioni di sterline. La Juventus, dal canto suo, vorrebbe abbassare un po' le cifre anche relativamente all'ingaggio del giocatore.

La Juventus sempre su Morata

La Juventus, in queste settimane, non dovrebbe abbandonato la pista che porta ad Alvaro Morata. I bianconeri non hanno riscatto lo spagnolo a 35 milioni di euro e adesso sperano di poterlo prendere a condizioni più favorevoli. Ma al momento, l'Atletico Madrid non avrebbe aperto alla possibilità di fare sconti per Alvaro Morata. La Juventus, comunque, potrebbe insistere anche perché lo spagnolo può giocare sia come esterno che come vice di Dusan Vlahovic. Ovviamente i bianconeri starebbero valutando delle alternative ad Alvaro Morata. Ma la Juventus starebbe cercando un giocatore che abbia più o meno le caratteristiche del giocatore spagnolo. Dunque, non resta che attendere di capire come evolverà la situazione ma l'impressione è che la Juventus voglia arrivare ad un attaccante il prima possibile visto che il 15 agosto ci sarà la prima sfida di campionato contro il Sassuolo. Per questo match i bianconeri puntano ad essere al top.