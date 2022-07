La Juventus starebbe cercando un centrocampista e valuterebbe uno tra Milinkovic-Savic, Gundogan o Fabian Ruiz mentre l'Inter potrebbe dover cedere Lautaro Martinez.

Calciomercato Juventus, si cercano rinforzi per il centrocampo: valutati i nomi di Milinkovic Savic, Gundogan o Fabian Ruiz

La Juventus sta cercando un centrocampista per rinforzare la linea di mediana, specie dopo l'infortunio al ginocchio destro di Pogba che terrà il francese ai box per i prossimi mesi. I nomi per i quali la compagine bianconera avrebbe fatto un sondaggio, sarebbero dunque quelli di Ilkay Gundogan, Fabian Ruiz e Milinkovic Savic. Partendo dal tedesco, ecco cosa ha detto l'esperto di Calciomercato Momblano al canale Twitch, Juventibus: "Mi risulta che la Juve stia valutando seriamente Gundogan e altri calciatori cedibili in Inghilterra.

Non credo Jorginho, sarebbe troppo simile a Paredes che sta facendo di tutto per venire a Torino".

La notizia, è poi stata riportata anche dalla Bild, noto quotidiano tedesco. Per quello che concerne, invece, Fabian Ruiz, la Juventus avrebbe fatto un sondaggio con il Napoli, per capire le richieste economiche di Aurelio De Laurentiis. Il numero uno dei partenopei, lascerebbe andare il centrocampista spagnolo per una cifra vicina ai 35 milioni di euro e non porrebbe veti come è stato per la cessione di Koulibaly. Sullo sfondo, per la Vecchia Signora, resterebbe sempre il nome di Milinkovic-Savic, mezzala tutto fare della Lazio per il quale, il presidente Claudio Lotito chiederebbe una cifra vicina ai 60 milioni di euro.

Una pista realisticamente complicata da seguire per i costi, ma che i bianconeri non vorrebbero definitivamente abbandonare.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez potrebbe tornare sul mercato

L'Inter dovrà chiudere il bilancio 2022 con un saldo positivo da circa 60 milioni di euro e per farlo, potrebbe dover cedere almeno un pezzo grosso dell'attuale rosa.

Secondo le indiscrezioni che arrivano oggi dalla Spagna, quindi, tra i papabili ad essere venduti, starebbe rientrando il nome di Lautaro Martinez. L'argentino avrebbe soprattutto mercato in Premier League, dove il Tottenham di Antonio Conte sarebbe disposto a pagare 90 milioni di euro per acquistarlo. Inoltre, anche il Manchester United sembrerebbe interessato al "Toro" e, qualora si separasse da Cristiano Ronaldo, potrebbe unirsi alla lista delle pretendenti per strapparlo dalla compagine milanese.

Marotta, in ogni caso, prima di cedere Lautaro Martinez, vorrebbe tentare di piazzare uno tra Dumfries o Skriniar, il che permetterebbe alla formazione nerazzurra di trattenere l'attaccante sudamericano.