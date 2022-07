In queste settimane il Milan monitora diversi profili per rafforzare la trequarti e l'attacco a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

La dirigenza rossonera sta osservando diversi profili per aumentare la qualità della rosa. Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Antoine Griezmann, attaccante francese che nonostante un ruolo importante nell'Atletico Madrid di Simeone potrebbe lasciare i Colchoneros. Infatti, il futuro del 'Petit Diable' è legato a quello di Cristiano Ronaldo che dovrebbe lasciare il Manchester United e starebbe trattando il suo passaggio a Madrid proprio con l'Atletico.

L'arrivo di CR7 toglierebbe spazio a Griezmann che in vista anche del Mondiale vorrebbe giocare con continuità e arrivare all'appuntamento in grande condizione psico-fisica. Il Milan starebbe monitorando la situazione ma la trattativa appare complicata per due motivi: il calciatore, ancora in prestito dal Barcellona, viene valutato attorno ai 70-80 milioni di euro e inoltre percepisce un ingaggio piuttosto elevato per le casse rossonere.

Per questo, il Milan potrebbe virare su opzioni più abbordabili dal punto di vista del costo, ma comunque di grande qualità come Hakim Ziyech, che sarebbe in uscita dal Chelsea. I Blues chiedono almeno 30 milioni di euro per l'esterno marocchino; altra candidatura importante è quella di Nabir Fekir del Betis che viene considerato uno perni dello scacchiere tattico di Manuel Pellegrini e per questo valutato tra i 30-40 milioni.

Milan, possibile rinnovo per Pobega

Tommaso Pobega starebbe intanto "conquistando" il Milan e Stefano Pioli. In questo pre-campionato, il giovane centrocampista italiano si sta ritagliando uno spazio importante e potrebbe essere una piacevole sorpresa del nuovo campionato dei rossoneri.

Nonostante l'interesse del Torino di Juric, che lo vorrebbe ancora ai suoi ordini dopo la grande annata appena disputata con la maglia granata, ma il Milan non ha alcuna intenzione di cedere il calciatore che dimostra di poter ricoprire più ruoli nel centrocampo di Pioli.

Infatti, Pobega può giocare nella coppia di centrocampo, diventando una buona alternativa al duo Bennacer-Tonali in attesa dell'arrivo di un altro mediano, ma può essere impiegato anche come trequartista alle spalle della punta. Per questo, il Milan starebbe lavorando al rinnovo contrattuale del calciatore.