La Juventus, in questa estate, sarebbe stata contratta da diversi club che le avrebbero proposto alcuni grandi campioni in cerca di una squadra.

L'ultima proposta ai bianconeri sarebbe quella di ingaggiare Antoine Griezmann. Ma la Juventus non sarebbe interessata all'attaccante francese. Infatti, l'Atletico Madrid starebbe cercando un club disposto a prendere Griezmann per poter poi invece investire su Cristiano Ronaldo.

CR7 sarebbe in cerca di una nuova sistemazione e il suo agente Jorge Mendes avrebbe parlato proprio con i colchoneros. Ma il no della Juventus a Griezmann di fatto "bloccherebbe" indirettamente pure Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo vorrebbe una nuova squadra che giochi la Champions

Questa è un'estate complicata per Cristiano Ronaldo, il quale non ha ripreso ad allenarsi con il Manchester United per problemi personali e non ha seguito la squadra nemmeno in tournée.

Il portoghese si allena da solo e in molti sostengono che vorrebbe lasciare l'Inghilterra. Il portoghese, infatti, vorrebbe giocare la Champions League e per questo motivo sarebbe alla ricerca di un club disposto a prenderlo. Il suo agente lo avrebbe offerto alla Juventus, al Chelsea, al Bayern Monaco e in ultimo all'Atletico Madrid. I colchoneros non avrebbero chiuso la porta a CR7, ma per tesserarlo devono prima cedere un giocatore con un ingaggio pesante.

Il principale candita a lasciare l'Atletico Madrid sarebbe Antoine Griezmann. L'ex Barcellona viene da una stagione difficile e per ora non avrebbe pretendenti. La Juventus avrebbe già detto di no alla possibilità di prendere Griezmann e anche il Paris Saint Germain non avrebbe preso in considerazione l'ipotesi.

Dunque, senza l'uscita di Griezmann difficilmente Cristiano Ronaldo potrà andare all'Atletico Madrid.

I destini della Juventus e di CR7 in qualche modo si starebbero - seppur indirettamente - incrociando di nuovo: di fatto i bianconeri "bloccherebbero" il portoghese a Manchester.

Ronaldo sarebbe disponibile a tagliarsi l'ingaggio

Cristiano Ronaldo sarebbe deciso a lasciare il Manchester United. Il suo desiderio è quello di passare a un club che possa permettergli di disputare la Champions League, cosa che nei Red Devils non potrà fare.

Secondo alcune indiscrezioni, pur di lasciare lo United, il calciatore portoghese sarebbe disposto anche ad abbassarsi l'ingaggio del 30%.