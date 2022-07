L'Inter è al lavoro sul fronte mercato per completare l'organico a disposizione del tecnico nerazzurro e renderlo maggiormente competitivo.

Sfumato Paulo Dybala che si è accasato alla Roma, la dirigenza nerazzurra sta seguendo diversi profili. Tra questi, ci sarebbe anche quello di Dries Mertens che come ribadito dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis non continuerà la sua esperienza con il Napoli. Dopo 148 gol che gli hanno consentito di diventare il primo marcatore all time della storia del club, il belga non ha rinnovato il proprio contratto con gli azzurri e si appresta ad una nuova avventura.

L'Inter ci starebbe pensando per dare qualità e freschezza al reparto offensivo di Inzaghi ma i nerazzurri (come peraltro avvenuto per Dybala), devono prima cedere e solo poi ingaggiare altri elementi. In quest'ottica è al lavoro il direttore sportivo Giuseppe Marotta che vorrebbe piazzare pedine in esubero come Andrea Pinamonti che sarebbe nel mirino di Atalanta e Sassuolo (i neroverdi potrebbero farsi sotto dopo la cessione di Scamacca al West Ham) e Alexis Sanchez, che potrebbe rescindere il proprio contratto.

Dopo tali eventuali cessioni, i nerazzurri potrebbero fare un'offerta all'entourage del calciatore, il quale sarebbe seguito anche dalla Lazio di Maurizio Sarri che cerca un vice Immobile per completare il reparto offensivo dei biancocelesti.

Inter, sarebbe stato trovato l'accordo per il prestito di Lukaku anche nella prossima stagione

Romelu Lukaku è destinato a restare in nerazzurro. Dopo l'addio di un anno fa e l'esperienza non esaltante al Chelsea, il belga ha tutte le intenzione di rimanere a Milano ed essere grande protagonista con la maglia nerazzurra.

Stando alle ultime indiscrezioni, il club nerazzurro avrebbe trovato l'accordo con il Chelsea per prolungare il prestito di "Big Rom" fino al 2024.

Se confermata, sarebbe una mossa importante da parte del direttore sportivo Giuseppe Marotta.

Inter, idea Diallo per la difesa

L'Inter lavora per rafforzare anche la difesa di Inzaghi.

Infatti con la possibile permanenza di Milan Skriniar, i nerazzurri starebbero cercando un centrale low-cost per completare il pacchetto arretrato.

Tra i nomi seguiti ci sarebbe anche quello di Abdou Diallo, centrale francese in uscita dal Paris Saint Germain. Il club parigino chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro, mentre l'Inter vorrebbe il calciatore in prestito.

In quest'ottica, resta in auge la candidatura di Francesco Acerbi che potrebbe lasciare la Lazio. I biancocelesti chiedono 5 milioni per il centrale italiano.