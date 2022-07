Il Calciomercato è iniziato da 3 settimane ma le trattative sono numerose. La Roma avrebbe declinato l'offerta del Tottenham per Zaniolo. La Juventus valuterebbe Kurzawa del PSG. Il Napoli sogna il nome di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Roma, i giallorossi avrebbero respinto un'offerta del Tottenham per Nicolò Zaniolo

Nicolò Zaniolo è uno degli uomini più discussi in questa fase iniziale di calciomercato e secondo notizie filtrate nella giornata di oggi, il Tottenham avrebbe bussato alla porta della Roma per il classe '99, proponendogli 29 milioni di euro più il cartellino di Rodon, giovane stopper gallese valutato circa 10 milioni di euro.

Stando alle indiscrezioni quindi, la compagine Capitolina avrebbe rinviato al mittente l'offerta, ribadendo ancora una volta, la valutazione fatta per Zaniolo, ovvero 50 milioni di euro senza contropartite tecniche. Sull'attaccante giallorosso, rimarrebbe sempre attivo l'interesse della Juventus, che ad oggi, non si sarebbe ancora presentata a Trigoria con un'offerta ufficiale. Se dunque il calciatore dovesse restare in giallorosso, non si escluderebbe un suo rinnovo di contratto con la Roma, quando il calciomercato chiuderà, ossia nel mese di settembre.

Calciomercato Juventus, il PSG avrebbe offerto Kurzawa ai bianconeri

In questi giorni, la Juventus ed il PSG si starerebbe incontrando per parlare di Leandro Paredes.

Nei dialoghi avvenuti tra le due società, i parigini avrebbero dunque offerto ai bianconeri anche il profilo di Layvin Kurzawa. L'esterno destro francese classe '92, finito ai margini del progetto tecnico dei transalpini da più di un anno, verrebbe valutato circa 5 milioni di euro. I bianconeri, che cercherebbero un esterno destro, valuterebbero l'affare.

Calciomercato Napoli, la nuova suggestione per i partenopei sarebbe Cristiano Ronaldo

Dopo le partenze di Insigne, Mertens e Koulibaly ed il mancato arrivo di Paulo Dybala, che invece ha scelto di vestire la casacca della Roma, a Napoli si attende un grande colpo di calciomercato. Secondo quanto trascritto da Sportmediaset, il nome che accenderebbe l'entusiasmo del popolo partenopeo, potrebbe essere Cristiano Ronaldo.

L'asso portoghese, apparirebbe in rotta con il Manchester United ed il suo agente Jorge Mendes, lo starebbe proponendo a diversi club che parteciperanno alla prossima Champions League. Da quanto appreso quindi, De Laurentiis e il procuratore lusitano avrebbero intavolato i primi contatti ma per far si che CR 7 approdi nel capoluogo Campano, il Napoli dovrebbe cedere almeno un pezzo grosso, come ad esempio Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, piacerebbe al Bayern Monaco e verrebbe valutato circa 120 milioni di euro, una somma che evidentemente faciliterebbe l'arrivo di Ronaldo in azzurro.