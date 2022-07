Lo scorso 21 maggio, la Juventus ha deciso definitivamente di separarsi da Paulo Dybala. I bianconeri hanno voltato pagina preferendo percorrere altre strade. La Juventus ha preso Paul Pogba che ha proprio scelto di riprendersi il numero 10. Dybala ormai è un ricordo per la Vecchia Signora ma non si può dire lo stesso per l'argentino. Infatti, la Joya, nonostante l'addio ai bianconeri fosse noto da tempo non ha ancora trovato una nuova squadra. Dybala ha avuto qualche contatto con l'Inter ma di fatto non è stato raggiunto un accordo. Adesso l'argentino ha terminato le vacanze e ha deciso di tornare proprio in quella Torino a cui è molto legato.

Proprio dalla sua abitazione piemontese aspetterà novità sul futuro e in qualche modo la Juventus potrebbe fornirgli l'assist per trovare una nuova squadra. Se i bianconeri troveranno un accordo con la Roma per Zaniolo a quel punto i giallorossi potrebbero cercare proprio Dybala.

Dybala di nuovo a Torino

Paulo Dybala non è ancora riuscito a trovare una nuova squadra. L'argentino è in attesa di ricevere un'offerta convincente. In qualche modo, però, il futuro di Dybala potrebbe essere legato alla Juventus. Infatti, qualora i bianconeri dovessero arrivare a Nicolò Zaniolo a quel punto la Roma potrebbe pensare di acquistare la Joya. La Juventus avrebbe già un accordo con Zaniolo e al momento mancherebbe solo l'intesa economica con i giallorossi.

Dybala, in questi giorni, è a Torino e a breve farà il punto della situazione sul suo futuro con il suo agente Jorge Antun e con l'intermediario Vecchi. Sembra comunque scontrato che se Dybala vorrà trovarsi una nuova squadra dovrà abbassare le richieste di ingaggio. Su Paulo Dybala, oltre alla Roma, ci sarebbero sempre in piedi le ipotesi Inter e Napoli.

La Juventus potrebbe salutare anche De Ligt

La Juventus, dopo aver salutato Paulo Dybala, potrebbe presto dire addio a Matthijs De Ligt. I bianconeri, per l'olandese, avrebbero incontrato il Bayern Monaco ma non ci sarebbe accordo tra le parti. Infatti, ci sarebbe molta distanza tra domanda e offerta. La Juventus parte da una base di richiesta di 100 milioni, il Bayern Monaco ha offerto 70 milioni.

Su queste basi ovviamente la trattativa non si può concludere. Ma le parti probabilmente ne riparleranno. La Juventus sarà il via alla cessione di Matthijs De Ligt quando avrà trovato un sostituto. Il primo obiettivo dei bianconeri sarebbe Kalidou Koulibaly. Ma arrivare al senegalese sembra difficile. Inotre, su Koulibaly ci sarebbe il Chelsea che sarebbe pronto ad offrire al Napoli circa 35 milioni. Qualora la Juventus non dovesse arrivare a Koulibaly a quel punto si cercherebbero dei sostituti. I nomi al vaglio sarebbero quelli di Paul Torres, Benoit Badiashile, Gabriel e Bremer. Adesso non resta che attende di capire come evolverà la situazione e quale sarà la scelta della Juventus sul centrale di difesa che probabilmente prenderà il posto di Matthijs De Ligt.