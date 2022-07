L'Inter saluta Stefano Sensi. Dopo i sei mesi alla Sampdoria di Giampaolo, il centrocampista italiano passa al Monza, neopromosso in Serie A.

L'operazione si è conclusa sulla base di un prestito secco, con l'ex Sassuolo che diventerà una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Stroppa.

Sensi in prestito al Monza

Visti i tanti infortuni e gli arrivi di nuovi centrocampisti in nerazzurro come Mnykitaryan, Sensi ha voluto lasciare Milano per giocare con maggiore continuità e magari convincere il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini a convocarlo durante i prossimi impegni degli azzurri.

Anche il club nerazzurro ha confermato l'affare con una nota sul suo sito ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Stefano Sensi al Monza: il centrocampista classe 95, si trasferisce al club lombardo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023".

Come Sensi, anche Arturo Vidal pare a un passo dall'addio. Il cileno sarebbe vicino all'approdo al Boca Juniors, che nelle ultime settime ha espresso un forte interesse per il centrocampista nerazzurro.

Chi invece potrebbe restare è Roberto Gagliardini, che nonostante l'interesse di alcuni club italiani come il Torino di Ivan Juric, potrebbe decidere di continuare la sua esperienza in nerazzurro e rappresentare una buona risorsa nel corso della stagione.

Inter, interesse del Napoli per Correa

Le cessioni in casa Inter potrebbero riguardare anche l'attacco. Infatti, con il ritorno di Lukaku e la trattativa per Paulo Dybala, il futuro di alcuni attaccanti è in bilico.

Già detto di Sanchez, ormai prossimo alla partenza, è incerto anche il futuro di Joacquin Correa che dopo una stagione potrebbe salutare i colori nerazzurri.

Sul Tucu, ci sarebbe l'interesse del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che visto il possibile addio di Mertens e le difficoltà nel completare la trattativa con l'Udinese per Deulofeu, potrebbe decidere di virare sul fantasista argentino. Il club partenopeo vorrebbe il calciatore in prestito, mentre l'Inter vorrebbe monetizzare un'eventuale cessione, visto l'acquisto da quasi 35 milioni di euro effettuato un anno fa dalla Lazio.

Oltre all'argentino, gli azzurri guardano con grande interesse anche alla situazione di Edin Dzeko, che come Correa potrebbe lasciare Milano. Il bomber bosniaco potrebbe rappresentare un'opzione di grande esperienza per l'attacco di Spalletti. Il "cigno di Sarajevo" piacerebbe anche alla Juventus, a caccia di un vice Vlahovic, per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Infine, resta da definire il futuro di Andrea Pinamonti, corteggiato da diversi club italiani tra cui l'Atalanta di Gasperini.