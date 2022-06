Il centrocampo del Napoli potrebbe subire molte modifiche in questa sessione di Calciomercato: con il futuro incerto di Fabian Ruiz e la possibile cessione di Diego Demme che vorrebbe giocare con maggiore continuità, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe sondando diversi profili per regalare a Spalletti una nuova alternativa per la mediana. Tra i nomi seguiti, c'è sempre quello di Naithan Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari, pronto a lasciare la Sardegna dopo la retrocessione in Serie B.

Il Cagliari chiede almeno 10 milioni

Il club sardo chiede una cifra attorno ai 10 milioni di euro per lasciar partire l'ex Boca, che meno di un anno fa veniva valutato tra i 25 e i 20 milioni di euro. Gli azzurri devono però guardarsi dalla forte concorrenza della Juventus di Max Allegri, che oltre al ritorno di Pogba, vorrebbe acquistare altri calciatori per puntellare la mediana. I bianconeri potrebbero avere la liquidità necessaria per accontentare il Cagliari, viste le cessioni di alcuni centrocampisti come Rabiot ed Arthur, che liberebbero il posto a Nandez.

Napoli, possibile rinnovo per Mertens

La storia d'amore tra Dries Mertens e il Napoli potrebbe continuare. Dopo una fase di stallo, il rinnovo del talento belga non è più così lontano.

Dopo l'iniziale richiesta da 4 milioni di euro, il belga potrebbe decidere di abbassare la richiesta a 2 milioni di euro più bonus, così da andare incontro alle esigenze del club azzurro di abbassare sensibilmente il tetto del monte ingaggi. Ora la palla passa al patron partenopeo Aurelio De Laurentiis, che potrebbe decidere di accontentare Ciro.

In caso di mancato accordo tra le parti, la società partenopea potrebbe accelerare per Gerard Deulofeu, fantasista spagnolo dell'Udinese che viene valutato 18-20 milioni di euro.

Il discorso dei rinnovi contrattuali non coinvolge solo Mertens, ma anche un altro totem del Napoli, ovvero Kalidou Koulibaly. Come per il belga, anche il difensore senegalese potrebbe decidere di rinnovare anche se l'interesse dei top club europei non mancano, con la Juventus in testa in caso di mancato accordo tra gli azzurri ed il KK.

Intanto, la società partenopea guarda avanti e come possibile sostituto di Koulibaly, si starebbe considerando la candidatura di Leo Ostigard, centrale norvegese in forza al Brighton, che nella seconda parte di stagione ha militato nel Genoa.